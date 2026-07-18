Carlos III recibe a sus nietos Archie y Lilibet por primera vez desde 2022

Londres, Inglaterra.- Harry y Meghan Markle se reunieron junto a sus hijos, Archie y Lilibet, con el rey Carlos III y la reina Camila, en lo que constituyó el primer reencuentro familiar en cuatro años y el primero desde que el monarca hizo pública su enfermedad.

El encuentro tuvo lugar en Highgrove House, la residencia privada del rey en Gloucestershire, y no se prevé la difusión de imágenes del mismo.

Según el biógrafo real Christopher Andersen, la reunión no resultó del todo distendida desde el punto de vista de Meghan Markle, aunque una fuente de la Casa Real cuestionó que el autor pudiera tener información sobre un encuentro descrito como estrictamente familiar y privado.