Carlos III recibe a sus nietos Archie y Lilibet por primera vez desde 2022

Londres, Inglaterra.- Harry y Meghan Markle se reunieron junto a sus hijos, Archie y Lilibet, con el rey Carlos III y la reina Camila, en lo que constituyó el primer reencuentro familiar en cuatro años y el primero desde que el monarca hizo pública su enfermedad.
El encuentro tuvo lugar en Highgrove House, la residencia privada del rey en Gloucestershire, y no se prevé la difusión de imágenes del mismo.
Según el biógrafo real Christopher Andersen, la reunión no resultó del todo distendida desde el punto de vista de Meghan Markle, aunque una fuente de la Casa Real cuestionó que el autor pudiera tener información sobre un encuentro descrito como estrictamente familiar y privado.
La visita al Reino Unido no estuvo exenta de complicaciones. Los duques de Sussex vieron denegada la protección policial financiada por el Estado para su estancia, y Buckingham Palace retiró en el último momento la invitación para que la familia se alojara en una residencia real, lo que dejó a Harry solo durante buena parte del viaje.
De acuerdo con una fuente citada por la revista People, la situación se volvió complicada para Meghan Markle, quien finalmente adelantó su regreso junto a los niños.
Harry ha recurrido en varias ocasiones a la vía judicial para reclamar seguridad oficial durante sus visitas al país, sin obtener una respuesta favorable hasta el momento.