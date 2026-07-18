Denis Castro Bobadilla revela detalles del caso del maestro y regidor acusado de violación contra alumna de 13 años

El Paraíso, Honduras.- Las declaraciones del médico forense y exdirector de Medicina Forense, Denis Castro Bobadilla, reavivaron el debate en torno al proceso judicial contra el maestro y regidor de Danlí, Henry Antonio Valladares Vallecillo, acusado por el Ministerio Público de violación agravada en perjuicio de una alumna de 13 años. Durante una entrevista, Castro Bobadilla cuestionó varios aspectos del dictamen médico incorporado al expediente y sostuvo que, desde el punto de vista pericial, la investigación presenta vacíos que, a su juicio, debieron ser resueltos antes de judicializar el caso. Sus declaraciones se producen un día después de que un juez dictara prisión preventiva contra el docente, quien continuará el proceso recluido mientras avanzan las investigaciones.

El caso ha generado amplia atención pública debido a que el imputado no solo ejercía como maestro de educación secundaria, sino que además ocupa el cargo de regidor de la Corporación Municipal de Danlí, obtenido en las elecciones de 2025 por el Partido Liberal. Según la investigación del Ministerio Público, los hechos habrían ocurrido hace aproximadamente dos meses dentro del centro educativo donde el docente impartía clases.

La denuncia señala que el maestro habría llamado a la estudiante con el argumento de revisar sus calificaciones y, una vez dentro del aula, presuntamente abusó sexualmente de ella tras hacer que perdiera el conocimiento.

Las autoridades también sostienen que la menor presenta un embarazo de aproximadamente dos meses, elemento que forma parte de la acusación.



Cuestiona la investigación pericial

Durante la entrevista, Castro Bobadilla aseguró que existen diligencias periciales que, según él, no fueron realizadas o no quedaron debidamente documentadas dentro del expediente. El especialista afirmó que la perita que rindió el dictamen reconoció que no observó personalmente un ultrasonido y que la información sobre el supuesto embarazo habría sido incorporada con base en un reporte elaborado por otra persona. "La perita reconoció que ella no ha visto ningún ultrasonido. Lo que subsume en un dictamen es lo que le cuenta otra persona", manifestó. El exdirector de Medicina Forense agregó que, desde la perspectiva de la medicina legal, las conclusiones de un peritaje deben sustentarse en pruebas realizadas directamente por el especialista responsable o por un equipo oficial de peritos.

"En el área forense, las evidencias tienen que ser hechas por el perito o por el cuerpo colegiado de peritos estatales", afirmó. Asimismo, cuestionó que el documento al que hace referencia el expediente, según su versión, no estaría identificado con el nombre ni la firma de quien lo elaboró.



Inconsistencias médicas

Castro Bobadilla también expresó dudas sobre la compatibilidad entre el relato de la denuncia y algunos hallazgos descritos en el dictamen médico. El especialista sostuvo que, de acuerdo con su experiencia en ginecología y sexología forense, una agresión sexual con las características descritas por la acusación normalmente dejaría lesiones físicas importantes. "Si vamos a pensar que fuera cierto que hubo una relación estando la persona inconsciente y siendo una menor, los daños locales son tremendos porque es una relación completamente en seco, forzosa... Es más, el dictamen dice que (la víctima) tiene el himen íntegro", declaró. Castro Bobadilla también criticó algunos procedimientos utilizados durante la evaluación médica de la menor y consideró que determinadas prácticas pueden representar una revictimización. "Jamás se introducen los dedos, porque eso es revictimización, sobre todo en menores de edad", señaló.

Proceso de investigación

El exfuncionario también cuestionó la forma en que, según él, se desarrolló la investigación antes de presentar el requerimiento fiscal. A su criterio, el expediente aún carece de algunos elementos objetivos que normalmente forman parte de este tipo de procesos, entre ellos resultados de pruebas científicas que, aseguró, todavía no habían sido incorporadas. "Creo que este es un caso más de los que se lleva a audiencia sin haberse hecho la investigación. En otros países primero se investiga muy bien y con todos los elementos de prueba", expresó. Asimismo, insistió en que toda persona debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia firme. "La Constitución de la República de Honduras dice que todas las personas son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario", recordó. Además, cuestionó la independencia con la que, según su percepción, actúan algunos jueces al momento de resolver solicitudes de medidas cautelares.

Defensa insiste en la inocencia del docente