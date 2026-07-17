Dictan prisión preventiva contra maestro y regidor de Danlí por presunta violación a menor

El Paraíso, Honduras.- El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí dictó prisión preventiva contra el maestro y regidor municipal Henry Antonio Valladares Vallecillo, señalado como presunto responsable del delito de violación agravada en perjuicio de una menor de 13 años de edad. La audiencia inicial se desarrolló este viernes -17 de julio- en los tribunales de Danlí, El Paraíso, donde la Fiscalía Especial de la Niñez presentó los elementos de investigación que vinculan al docente con la acusación. Valladares Vallecillo fue detenido por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), junto con policías preventivos de la Unidad Departamental de Policía No. 7 (UDEP-7).

El abogado defensor Héctor Paguada manifestó que su representado es inocente y aseguró que continuará presentando pruebas para demostrar su versión de los hechos. “Hemos estado presentando pruebas tanto el Ministerio Público como la Defensa. La juzgadora ha decretado una medida de prisión preventiva, pero ya este lunes, primeramente Dios, estaremos presentando documentación pertinente a la inocencia de nuestro representado”, declaró el abogado.

Además, indicó que solicitará nuevos análisis médicos "legalmente, que se hagan pruebas a la menor, que se hagan las pruebas respectivas para determinar quién fue el autor de este hecho, ya que mi representado a todas luces es inocente, ya que hay muchas inconsistencias en este caso". Agregó: "El doctor prácticamente anuló el dictamen médico ya que fue viciado totalmente desde el principio. El artículo 184 del Código Procesal Penal impide que el juzgado emita una medida distinta a la prisión preventiva, pero la Constitución de la República en el artículo 93 dice que ninguna persona puede ser detenida, presa o llevada a la cárcel si ofrece caución suficiente y no hay ninguna norma superior a la Constitución. Entonces ya queda a criterio del juez”.

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