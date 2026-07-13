Maestro invitó a alumna a revisar calificaciones y abusó de ella en Danlí; quedó embarazada

El Paraíso, Honduras.- Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), junto con policías preventivos de la UDEP-7, capturaron a un maestro de educación primaria, de 64 años, acusado del delito de violación especial en perjuicio de una menor de 13 años en Danlí, El Paraíso.

La captura se ejecutó mediante un auto motivado de detención preventiva en el departamento de El Paraíso, luego de las investigaciones realizadas por las autoridades policiales.

El sospechoso es originario y residente de la colonia El Paisaje, en la ciudad de Danlí, donde ejercía como maestro de educación primaria.