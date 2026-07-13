Maestro invitó a alumna a revisar calificaciones y abusó de ella en Danlí; quedó embarazada

El Paraíso, Honduras.- Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), junto con policías preventivos de la UDEP-7, capturaron a un maestro de educación primaria, de 64 años, acusado del delito de violación especial en perjuicio de una menor de 13 años en Danlí, El Paraíso.
La captura se ejecutó mediante un auto motivado de detención preventiva en el departamento de El Paraíso, luego de las investigaciones realizadas por las autoridades policiales.
El sospechoso es originario y residente de la colonia El Paisaje, en la ciudad de Danlí, donde ejercía como maestro de educación primaria.
De acuerdo con el informe investigativo y el testimonio de la víctima, el hecho ocurrió hace aproximadamente dos meses en el interior del centro educativo donde el detenido impartía clases.
Según la denuncia, el maestro invitó a la menor al aula con el argumento de revisar sus calificaciones. Una vez dentro del salón, presuntamente le tapó la boca, provocando que perdiera el conocimiento.
Al despertar, la víctima se percató de la agresión sexual y fue amenazada de muerte por el sospechoso para que mantuviera silencio lo ocurrido.
Las evaluaciones médicas realizadas por el Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinaron que la menor presenta dos meses de gestación como producto del abuso sufrido.
La DPI trasladó al detenido al Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí, El Paraíso, donde se continuará con el procedimiento penal.