Accidente en El Durazno: estos son los heridos confirmados tras volcamiento de rapidito

Tegucigalpa, Honduras.- Un accidente vial registrado la tarde de este domingo en la carretera CA-5, a la altura de El Durazno, dejó de forma preliminar un saldo de siete personas heridas, luego de que un rapidito con pasajeros se volcara e impactara contra un vehículo turismo.
Sin embargo, hasta el momento, el Hospital Escuela únicamente ha confirmado el ingreso de dos personas lesionadas, según informó Miguel Osorio, portavoz del centro asistencial.
Los pacientes que fueron trasladados al principal hospital público de la capital son:
Henry Roberto Torres, de 54 años. (Conductor del bus)
Juan Carlos Gamez (Cobrador)
Ambos ingresaron con diagnóstico de trauma craneoencefálico moderado, de acuerdo con el reporte médico preliminar.
Además se reportó el ingreso de Sonia Vilma Bejarano, de 61 años, aunque no fue enlistada por el Hospital Escuela como paciente del mismo accidente.
Algunas de las personas heridas, entre ellas varios niños, fueron atendidas en el lugar y otros fueron trasladadas al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS):
1) Alexander Oseguera
2) Estefany Hernández
3) Kimberly Hernández
4) Joseph Hernández
5)Thiago Hernández
Se conoció que la mayoría de los heridos trasladados al IHSS son menores de edad y miembos de una misma familia.
Cuando la unidad de transporte, que se dirigía desde Tegucigalpa hacia la zona central del país, perdió el control, se volcó, saltó la mediana y terminó en el carril contrario.
En el hecho también resultó involucrado un vehículo tipo turismo, marca Honda Civic, color negro.
Autoridades y cuerpos de socorro atendieron la emergencia en la zona, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del volcamiento.