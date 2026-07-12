Accidente en El Durazno: estos son los heridos confirmados tras volcamiento de rapidito

Tegucigalpa, Honduras.- Un accidente vial registrado la tarde de este domingo en la carretera CA-5, a la altura de El Durazno, dejó de forma preliminar un saldo de siete personas heridas, luego de que un rapidito con pasajeros se volcara e impactara contra un vehículo turismo.

Sin embargo, hasta el momento, el Hospital Escuela únicamente ha confirmado el ingreso de dos personas lesionadas, según informó Miguel Osorio, portavoz del centro asistencial.

Los pacientes que fueron trasladados al principal hospital público de la capital son:

Henry Roberto Torres, de 54 años. (Conductor del bus)

Juan Carlos Gamez (Cobrador)

Ambos ingresaron con diagnóstico de trauma craneoencefálico moderado, de acuerdo con el reporte médico preliminar.

Además se reportó el ingreso de Sonia Vilma Bejarano, de 61 años, aunque no fue enlistada por el Hospital Escuela como paciente del mismo accidente.