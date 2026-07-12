Del remo vikingo al Haaland más humano: así conquistó Noruega a la afición en el Mundial 2026

"La forma en que ha estado Noruega, cómo hemos puesto a Noruega en el mapa, es quizás lo que más me conmueve", fueron las primeras palabras públicas del delantero del Manchester City tras quedar eliminados en una agónica prórroga en Miami. No es para menos. En su cuarta participación mundialista, tras no pisar la cita desde Francia 1998, Noruega alcanzó por primera vez los cuartos de final, eliminando en octavos a Brasil, y fue uno de los equipos que más goles festejó.