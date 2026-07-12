  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Mundial 2030 sería con 64 selecciones: formato y cuántos países de Concacaf clasificarían

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, hizo el anuncio y esto es lo que se conoce hasta el momento

  • Actualizado: 12 de julio de 2026 a las 10:44
Mundial 2030 sería con 64 selecciones: formato y cuántos países de Concacaf clasificarían
1 de 10

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha hecho un anuncio que podría cambiar el mundo del fútbol. El dirigente dijo que el Mundial del 2030 podría jugarse con ¡¡64 selecciones!!

 Foto: El Heraldo
Mundial 2030 sería con 64 selecciones: formato y cuántos países de Concacaf clasificarían
2 de 10

A días que finalice el Mundial 2026, Infantino dijo que están analizando la próxima Copa del Mundo que será en España, Marruecos y Portugal; además de tener partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay.

 Foto: Cortesía FIFA
Mundial 2030 sería con 64 selecciones: formato y cuántos países de Concacaf clasificarían
3 de 10

Infantino dijo este domingo que el éxito de la Copa Mundial ampliada a 48 equipos había justificado dar a más naciones la oportunidad de competir, mientras la FIFA considera expandir el torneo a 64 equipos.

Foto: EFE
Mundial 2030 sería con 64 selecciones: formato y cuántos países de Concacaf clasificarían
4 de 10

Agregó que los abanderados africanos habían justificado particularmente tal mayor inclusión, después de que nueve de los 10 representantes del continente alcanzaran la fase de eliminación directa.

 Foto: Cortesía FIFA
Mundial 2030 sería con 64 selecciones: formato y cuántos países de Concacaf clasificarían
5 de 10

Infantino mencionó que la posibilidad se analizará luego del 19 de julio "por las comisiones competentes", también el presidente de la FIFA declaró: "Si no das la oportunidad a los pequeños países de participar, les faltará motivación para seguir progresando".

 Foto: EFE
Mundial 2030 sería con 64 selecciones: formato y cuántos países de Concacaf clasificarían
6 de 10

El torneo de 2030 se extenderá por seis naciones y tres continentes: Uruguay, Argentina y Paraguay están programados para albergar un partido cada uno al inicio de la competición, con los partidos restantes divididos entre Marruecos, Portugal y España.

 Foto: Cortesía FIFA
Mundial 2030 sería con 64 selecciones: formato y cuántos países de Concacaf clasificarían
7 de 10

"¿64 equipos en la Copa del Mundo? Ese es definitivamente un tema que se examinará después de esta Copa del Mundo. Al organizar una Copa del Mundo, es importante organizarla para TODO el mundo, no solo Europa y Sudamérica, sino efectivamente para todo el mundo", consideró.

 Foto: EFE
Mundial 2030 sería con 64 selecciones: formato y cuántos países de Concacaf clasificarían
8 de 10

Y abonó: "Cada nación debería tener permitido soñar con participar en la Copa del Mundo".

Foto: EFE
Mundial 2030 sería con 64 selecciones: formato y cuántos países de Concacaf clasificarían
9 de 10

De manera preliminar y si se aprueba, el Mundial 2030 se jugaría con 64 selecciones y 16 grupos de cuatro países cada sector, mientras la fase eliminatoria comenzaría desde 32avos de final.

Foto: Cortesía FIFA
Mundial 2030 sería con 64 selecciones: formato y cuántos países de Concacaf clasificarían
10 de 10

¿Y Concacaf? Esta sería una buena noticia ya que, de momento, para el Mundial 2030 la Confederación tiene 6 cupos directos y uno a repechaje, por lo que subirían los cupos.

Foto: Cortesía redes
Cargar más fotos