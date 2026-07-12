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No se vio en TV: La advertencia que Messi le hizo al árbitro y la indignación de Suiza ante Argentina

El Argentina vs Suiza tuvo varias polémicas que continúan horas después del pitazo final

  • Actualizado: 12 de julio de 2026 a las 09:21
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El Argentina vs Suiza por los cuartos de final de la Copa del Mundo tuvo diversas polémicas. Lionel Messi le hizo una advertencia al árbitro, indignación de los suizos y dardos de futbolistas argentinos.

Fotos: Cortes
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Dentro de Argentina enviaron un dardo a Suiza y establecieron que el arbitraje no les ayudó: "Las reglas son las reglas", mandó a decir Leandro Paredes.

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Uno de los jugadores de Suiza, Remo Freuler, mostró su indignación por el arbitraje: "Sinceramente, no sé qué está haciendo este árbitro acá. No lo sé. No entiendo por qué lo llaman para una situación como esta, porque hubo muchas faltas... al final lo perdimos por culpa del árbitro", dijo.

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Todo el plantel suizo mostró su indignación por la expulsión a Embolo sobre los 75 minutos, lo que cambió el juego cuando se encontraban 1-1.

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Manuel Akanji de Suiza dijo que "nunca había jugado un partido tan desigual, ninguna de las simulaciones de ellos fue sancionada".

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Al momento de la segunda amarilla a Embolo, el plantel suizo no podía creer que la acción se haya revisado en el VAR hasta echar al delantero.

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Granit Xhaka, capitán de Suiza, fue uno de los que llevó la voz cantante en Suiza y lamentar las decisiones arbitrales. Incluso, tras la expulsión, hizo un gesto de dejar el partido por las decisiones.

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Una acción bastante polémica en el juego fue un cruce entre Lionel Messi y el árbitro Jõao Pinheiro.

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"Háblame correctamente. No me faltes al respeto. Háblame correctamente; yo te hablé correctamente", le dijo Messi el árbitro central.

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La imagen le dio vuelta al mundo. Se desconoce qué le dijo el árbitro a Messi y tras el encuentro el 10 de Argentino no reveló por qué se enojó.

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Murat Yakik, DT de Suiza, atizó contra el árbitro tras la derrota ante Argentina en cuartos de final de la Copa del Mundo: "Nos han castigado por una regla inaceptable, no se entiende lo que pasó, lo que hizo el árbitro. Esta regla destruyó el partido", sostuvo.

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Argentina ahora jugará el partido de semifinales de la Copa del Mundo ante Inglaterra el miércoles 15 de julio a la 1:00 p.m., hora de Honduras.

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