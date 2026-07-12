Onda tropical dejará lluvias en gran parte de Honduras este lunes 13 de julio

Tegucigalpa, Honduras.- El ingreso de una onda tropical, sumado a la presencia de una vaguada en altura, favorecerá este lunes 13 de julio abundante nubosidad y precipitaciones en varias regiones de Honduras, mientras que el sur del país mantendrá condiciones predominantemente secas. Jorge Castellanos, pronosticador de turno de Cenaos, informó que durante la jornada se esperan lluvias y chubascos de débil a moderada intensidad en las regiones oriental, central y norte del territorio nacional. "Para este día esperamos el ingreso de una onda tropical al territorio nacional, así como la presencia de una vaguada en altura que estará favoreciendo que se genere abundante nubosidad en la mayor parte del territorio nacional, así como la presencia de lluvias y chubascos de débil a moderada intensidad en la región oriental, central y norte", explicó Castellanos.

El pronosticador añadió que el panorama será distinto en el sur del país. "Para la región sur esperamos condiciones predominantemente secas", indicó. En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje permanecerá entre 1 y 3 pies tanto en el Golfo de Fonseca como en el litoral Caribe, de acuerdo con el pronóstico oficial. Para Tegucigalpa se prevé una temperatura máxima de 29 C° y una mínima de 19 C°. En la región central las temperaturas oscilarán entre los 22 C° y los 30 C°, mientras que en la región insular se esperan valores entre 27 C° y 30 C°. En el norte del país la máxima alcanzará los 34 C° y la mínima será de 24 C°.