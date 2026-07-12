Siete heridos deja volcamiento de bus en la carretera CA-5 a la altura de El Durazno

Tegucigalpa, Honduras.- Un accidente vial registrado la tarde de este domingo en la carretera CA-5, a la altura de El Durazno, dejó como saldo siete personas heridas luego de que un "rapidito" con pasajeros se volcara. En el accidente también estuvo involucrado otro vehículo tipo turismo, color negro. Según información preliminar, un busito volcó y el automóvil impactó contra la unidad de transporte. El bus quedó atravesado en los carriles que conducen hacia Tegucigalpa, obstaculizando el paso vehicular.

Hasta el momento, de forma preliminar, se reportan siete personas heridas y ninguna persona muerta. Los ciudadanos que transitaban por la zona rápidamente se bajaron de sus vehículos para auxiliar a los pasajeros que se encontraban dentro de la unidad. A través de los ventanales del rapidito se observó a varias personas salir, entre ellas algunos niños. Cabe destacar que al momento del accidente se registraban lluvias en la carretera.

Aún se desconocen las causas que provocaron el volcamiento del rapidito, cuya ruta no ha sido confirmada. El pavimento se encontraba mojado debido a las condiciones climáticas. Se conoció que el bus se desplazaba desde Tegucigalpa hacia el departamento de La Paz, en la zona central del país; sin embargo, al momento del volcamiento invadió el carril contrario, correspondiente a la vía que conduce desde Comayagua hacia la capital hondureña.