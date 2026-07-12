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Cortes de energía eléctrica programados para este lunes 13 de julio en Honduras

Algunas colonias no tendrán energía eléctrica desde las 8:45 de la mañana hasta las 2:45 de la tarde. Aquí le compartimos el calendario publicado por la ENEE

  • Actualizado: 12 de julio de 2026 a las 14:37
Cortes de energía eléctrica programados para este lunes 13 de julio en Honduras

Colonias de Choloma, Cortés, se verán afectadas por los cortes programados para este lunes 13 de julio.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Como parte de los trabajos de mantenimiento en la línea general, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) programó cortes de luz para este lunes -13 de julio en Honduras.

Choloma, Cortés, es la zona que no contará con energía eléctrica desde las 8:45 de la mañana hasta las 2:45 de la tarde.

Aunque son pocas las zonas que se verán afectadas, la ENEE recomienda a los sectores aledaños tomar medidas de precaución en caso de modificaciones en las áreas que no tendrán el servicio.

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"Informamos a la población sobre los mantenimientos en la red de distribución que se estarán realizando desde el lunes 13 al domingo 19 de julio de 2026 para así poder garantizar un buen servicio de energía eléctrica en las zonas del Noroccidente y el Litoral Atlántico", comunicó la ENEE.

A continuación, las zonas que no tendrán luz este lunes, además del resto de la semana.

Choloma Cortés de 8:45 am a 2:45 pm

Col. Las Colinas #2, res. Cerro Verde, res. Lomas de las Cascadas I, II y V etapa.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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