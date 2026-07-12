Cortes de energía eléctrica programados para este lunes 13 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Como parte de los trabajos de mantenimiento en la línea general, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) programó cortes de luz para este lunes -13 de julio en Honduras.

Choloma, Cortés, es la zona que no contará con energía eléctrica desde las 8:45 de la mañana hasta las 2:45 de la tarde.

Aunque son pocas las zonas que se verán afectadas, la ENEE recomienda a los sectores aledaños tomar medidas de precaución en caso de modificaciones en las áreas que no tendrán el servicio.