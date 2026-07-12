Rescatan a 17 turistas tras naufragio de embarcación en Playa Bonita de Tela

Atlántida, Honduras.- Momentos de terror vivieron unos turistas la mañana de este domingo -12 de julio- en Tela, cuando una embarcación que transportaba a 17 personas naufragó frente a Playa Bonita.

Afortunadamente, la emergencia no pasó a más gracias al esfuerzo de los mismos viajeros y al apoyo inmediato de las personas que se encontraban en el lugar.

Ante el hundimiento, 16 de los turistas lograron nadar por sí mismos hacia la orilla, siendo auxiliados por personas en la playa para ponerse a salvo.