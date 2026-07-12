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Rescatan a 17 turistas tras naufragio de embarcación en Playa Bonita de Tela

La embarcación naufragó frente a Playa Bonita, en Tela; las 17 personas lograron salir a tierra firme sanas y salvas con apoyo del Cuerpo de Bomberos y guías locales

  • Actualizado: 12 de julio de 2026 a las 12:44

Atlántida, Honduras.- Momentos de terror vivieron unos turistas la mañana de este domingo -12 de julio- en Tela, cuando una embarcación que transportaba a 17 personas naufragó frente a Playa Bonita.

Afortunadamente, la emergencia no pasó a más gracias al esfuerzo de los mismos viajeros y al apoyo inmediato de las personas que se encontraban en el lugar.

Ante el hundimiento, 16 de los turistas lograron nadar por sí mismos hacia la orilla, siendo auxiliados por personas en la playa para ponerse a salvo.

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Elementos del Cuerpo de Bomberos se movilizaron rápidamente al sector para rescatar a una mujer, la última tripulante que quedaba en el agua y a quien se le dificultaba salir por sus propios medios.

El capitán Velásquez, comandante del Cuerpo de Bomberos de Tela, dijo a diario EL HERALDO que: "Todas las personas están a salvo. Nosotros solo rescatamos a una mujer que era la última y que se le dificultó salir".

Momento en que concluía el rescate con la última de las tripulantes de la lancha que se hundió.

Momento en que concluía el rescate con la última de las tripulantes de la lancha que se hundió.

 (Foto: EL HERALDO )

Gracias a la rápida reacción de los cuerpos de socorro y de los guías, los 17 tripulantes se encuentran ya en tierra firme, sanos y salvos, quedando el incidente solo en un gran susto.

Autoridades investigan el hecho; preliminarmente se maneja que el fuerte oleaje pudo haber provocado que la lancha se diera vuelta.

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Redacción web
Carlos Molina

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