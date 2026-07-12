DPI captura a una mujer acusada por el supuesto delito de estafa electrónica por 243 mil lempiras

Tegucigalpa, Honduras.-Por suponerla responsable de cometer el delito de estafa, una mujer de 21 años, fue capturada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
La acción la ejecutaron los uniformados en la colonia 7 de Abril de El Progreso, Yoro, después de realizar trabajos de inteligencia e investigación.
Se informó que la detenida es originaria y residente en El Progreso, departamento de Yoro.
De acuerdo con el expediente investigativo, la víctima se encontraba en su lugar de trabajo cuando comenzó a recibir mensajes de WhatsApp provenientes de un perfil que aparentaba pertenecer a una prima residente en los Estados Unidos.
Según se dio a conocer, "los responsables del fraude utilizaron la fotografía del familiar como imagen de perfil para hacer creer a la víctima que realmente estaba conversando con ella".
Mediante el engaño, los delincuentes le informaron que le enviarían varias cajas con computadoras a través de una reconocida empresa de envíos internacionales.
Sin embargo, le indicaron que antes debía realizar depósitos bancarios para supuestamente liberar la mercancía retenida en una aduana de Honduras.
Como resultado de dicha modalidad delictiva, la ahora capturada habría recibido en su cuenta bancaria un depósito de 243,950.00 lempiras.
En total, los presuntos delincuentes lograron que la víctima realizara múltiples transacciones por un monto de 397,900.00 lempiras.
Al comunicarse con su familiar en Estados Unidos, la víctima confirmó que nunca había enviado computadoras ni mantenido esa conversación, estableciéndose que los delincuentes utilizaron su fotografía para crear un perfil falso y ejecutar la estafa.
Tras recabar los elementos probatorios, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí, El Paraíso, emitió una orden de captura en fecha 7 de marzo de 2023, por suponerla responsable del delito de estafa.
La detenida fue remitida al órgano jurisdiccional competente para continuar con el procedimiento legal correspondiente.
Las autoridades de la DPI exhortan a la población a verificar la identidad de las personas que solicitan dinero mediante aplicaciones de mensajería, evitar realizar depósitos por supuestos envíos o encomiendas sin confirmar su autenticidad y denunciar de inmediato este tipo de hechos a fin de prevenir nuevas víctimas de estas redes de estafadores que operan en el país.