DPI captura a una mujer acusada por el supuesto delito de estafa electrónica por 243 mil lempiras

Tegucigalpa, Honduras.-Por suponerla responsable de cometer el delito de estafa, una mujer de 21 años, fue capturada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). La acción la ejecutaron los uniformados en la colonia 7 de Abril de El Progreso, Yoro, después de realizar trabajos de inteligencia e investigación. Se informó que la detenida es originaria y residente en El Progreso, departamento de Yoro.

De acuerdo con el expediente investigativo, la víctima se encontraba en su lugar de trabajo cuando comenzó a recibir mensajes de WhatsApp provenientes de un perfil que aparentaba pertenecer a una prima residente en los Estados Unidos. Según se dio a conocer, "los responsables del fraude utilizaron la fotografía del familiar como imagen de perfil para hacer creer a la víctima que realmente estaba conversando con ella". Mediante el engaño, los delincuentes le informaron que le enviarían varias cajas con computadoras a través de una reconocida empresa de envíos internacionales.

Sin embargo, le indicaron que antes debía realizar depósitos bancarios para supuestamente liberar la mercancía retenida en una aduana de Honduras. Como resultado de dicha modalidad delictiva, la ahora capturada habría recibido en su cuenta bancaria un depósito de 243,950.00 lempiras. En total, los presuntos delincuentes lograron que la víctima realizara múltiples transacciones por un monto de 397,900.00 lempiras.