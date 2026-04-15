Detención judicial contra mujer acusada de estafa por más de L189,000 en paquetes turísticos

Tegucigalpa, Honduras. -Un juez de Letras Penal dictó la medida de detención judicial contra la señora Eda Elizabeth Medina Matute, señalada como presunta responsable del delito de estafa continuada agravada, derivado de la supuesta venta fraudulenta de paquetes turísticos en perjuicio de dos personas.
La investigación de la Fiscalía de Protección al Consumidor y Adulto Mayor sostiene que Medina actuaba en condición de representante legal de la agencia Productos y Servicios Turísticos, Material Turístico S.A., donde habría ejecutado el esquema de estafa.
Según la Fiscalía, la imputada habría logrado apropiarse de unos 189 mil lempiras mediante la comercialización de paquetes turísticos hacia varios destinos de Europa, de los cuales no se registró la entrega de tickets o documentación.
Las denuncias interpuestas por los afectados revelan que, pese a los pagos acordados, nunca se concretaron los viajes ofrecidos, lo que motivó la apertura de la investigación.
Las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público, con apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), establecen que los hechos habrían ocurrido entre los años 2024 y 2025, período en el que se registraron las transacciones y denuncias de los perjudicados.
La audiencia inicial fue programada para este viernes 17 de abril, donde se determinará qué medidas cautelares podrían ser aplicadas a la imputada, como la prisión preventiva o su liberación definitiva.
Paralelo al génesis del proceso judicial, el expediente también involucra a Wilson David Figueroa García y Alex Fernando Martínez Aguilar, quienes figuran como representantes legales de la agencia Tours Travel S. de R. L.
Ambos individuos son señalados como presuntos cómplices en el delito de estafa agravada; se les dictó medidas distintas a la detención judicial, ya que mediante un acuerdo de conciliación canceló el monto total de 167 mil 250 lempiras en perjuicio de cinco afectados.
Ante el desarrollo de los hechos, el Ministerio Público reiteró el llamado a la ciudadanía para verificar la legalidad y credibilidad de las agencias de viajes antes de contratar servicios, a fin de evitar ser víctimas de este tipo de fraudes.