Detención judicial contra mujer acusada de estafa por más de L189,000 en paquetes turísticos

Tegucigalpa, Honduras. -Un juez de Letras Penal dictó la medida de detención judicial contra la señora Eda Elizabeth Medina Matute, señalada como presunta responsable del delito de estafa continuada agravada, derivado de la supuesta venta fraudulenta de paquetes turísticos en perjuicio de dos personas.

La investigación de la Fiscalía de Protección al Consumidor y Adulto Mayor sostiene que Medina actuaba en condición de representante legal de la agencia Productos y Servicios Turísticos, Material Turístico S.A., donde habría ejecutado el esquema de estafa.

Según la Fiscalía, la imputada habría logrado apropiarse de unos 189 mil lempiras mediante la comercialización de paquetes turísticos hacia varios destinos de Europa, de los cuales no se registró la entrega de tickets o documentación.

Las denuncias interpuestas por los afectados revelan que, pese a los pagos acordados, nunca se concretaron los viajes ofrecidos, lo que motivó la apertura de la investigación.