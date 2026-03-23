Reprograman lectura de la resolución de la audiencia inicial en caso de Sedesol

Tegucigalpa, Honduras.-La lectura de la resolución en la audiencia inicial del proceso que involucra a una diputada del Congreso Nacional, el extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y diez imputados más, fue reprogramada para el próximo miércoles a partir de las 10:00 a.m., informó el vocero del Poder Judicial, Carlos Silva.

“La modificación de la fecha se debe a que actualmente se encuentran en redacción las actas correspondientes de la audiencia inicial. Fue un proceso extenso con una gran cantidad de testigos, documentos y pericias, y necesitamos que las actas estén completas al momento de la lectura de la resolución”, explicó Silva.

Los doce imputados enfrentan un total de 67 delitos de fraude cada uno. Durante la etapa de conclusiones, el ente acusador del Estado solicitó que se dictara auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva para todos los implicados.