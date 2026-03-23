Reprograman lectura de la resolución de la audiencia inicial en caso de Sedesol

Tegucigalpa, Honduras.-La lectura de la resolución en la audiencia inicial del proceso que involucra a una diputada del Congreso Nacional, el extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y diez imputados más, fue reprogramada para el próximo miércoles a partir de las 10:00 a.m., informó el vocero del Poder Judicial, Carlos Silva.
“La modificación de la fecha se debe a que actualmente se encuentran en redacción las actas correspondientes de la audiencia inicial. Fue un proceso extenso con una gran cantidad de testigos, documentos y pericias, y necesitamos que las actas estén completas al momento de la lectura de la resolución”, explicó Silva.
Los doce imputados enfrentan un total de 67 delitos de fraude cada uno. Durante la etapa de conclusiones, el ente acusador del Estado solicitó que se dictara auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva para todos los implicados.
Sin embargo, las defensas también manifestaron que, en caso de que el juez decida dictar auto de formal procesamiento, este sea con medidas distintas a la prisión preventiva.
Silva detalló que la intención es “que los imputados puedan defenderse en libertad en la continuación del proceso, que sería la audiencia preliminar, y antes de esa etapa todavía se pueden presentar los recursos de apelación correspondientes”.
El vocero del Poder Judicial enfatizó que la reprogramación busca garantizar que todas las formalidades legales se cumplan y que los documentos necesarios estén disponibles para la correcta lectura de la resolución.
“Queremos asegurarnos de que el proceso se lleve a cabo conforme a derecho y con todas las garantías legales para las partes involucradas”, concluyó Silva.