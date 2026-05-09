Real España desenmascara a Olimpia en el Morazán y sigue con la ilusión de estar en la final

San Pedro Sula, Honduras .- ¡Increíble remontada del Real España! La máquina aurinegra le dio la vuelta al marcador en un segundo tiempo brutal y con ello se llevó los tres puntos ante un Olimpia que arrancó con todo en este partido de la Jornada 3 de las triangulares del Clausura 2026. El Viejo León pegó primero al minuto 1, pero la máquina, con un Jeaustin Campos que movió el banco a la perfección, controló el juego y lo dio vuelta con brutalidad.

Desde el pitazo inicial, Olimpia salió con las garras afiladas. Apenas un minuto con siete segundos transcurrido, un jugadón por la derecha de Edwin Rodríguez dejó solo a Jorge Álvarez, quien cerró como un killer en el área y mandó la pelota a guardar. Golazo del León y silencio sepulcral en el Morazán.

Pero el fútbol es impredecible, y el primer mazazo para Olimpia llegó al 17'. Emmanuel Hernández, pilar defensivo de los merengues, se lesionó de forma tempranera y tuvo que dejar el campo. Entró Facundo Queiroz en su lugar, pero el cambio alteró el equilibrio. La máquina empezó a oler el empate, y al 24' una pelota perdida en el área casi termina en la red.

El primer tiempo se cerró con drama. Al 45', José Mario Pinto soltó un bombazo colocado que parecía colarse, pero Buba López voló para sacarla en la línea. Real España resistía, pero Olimpia ya mordía con más ganas, acechando cada error. El descanso llegó con 1-0 para los visitantes, y Campos ya tramaba su jugada maestra.

El segundo tiempo fue un vendaval catedrático. Apenas al 49', penal a favor de la máquina: Elison Rivas sujetó a Eddie Hernández en el área, y Luis Mejía, tras revisar el FVS/VAR, no dudó. Eddie tomó el balón, engañó a Edrick Menjívar –quien se tiró a su izquierda– y la clavó por el centro. 1-1 se puso el partido y comenzó la locura...

Olimpia intentó reaccionar, pero Real España ya dominaba. Al 60', Roberto Osorto soltó un misil que iba al ángulo, pero Edrick Menjívar otra vez salvó con maestría. La máquina no perdonaba errores, y el ingreso de Eddie Hernández al inicio del complemento fue el diferencial: el killer desequilibró con su olfato y presencia física.