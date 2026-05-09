Salud alerta por riesgo de golpes de calor y otras enfermedades ante altas temperaturas

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) emitió un comunicado este sábado en el que hace un llamado urgente a la población ante el incremento de las temperaturas que en los últimos días se registran en el territorio. La Sesal advierte sobre un mayor riesgo de afectaciones a la salud, especialmente por golpes de calor, una condición que puede poner en peligro la vida de los hondureños. Las autoridades sanitarias señalaron que los grupos más vulnerables son los niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, personas con discapacidad y quienes permanecen expuestos al sol durante largos períodos.

"La Secretaria de Salud informa a la población en general que, ante el aumento significativo de las temperaturas en los últimos días en el país, se incrementa el riesgo de afectaciones a la salud especialmente golpes de calor, una condición grave que puede poner en peligro la vida", señala el comunicado. La institución instó a la población a adoptar medidas preventivas para reducir los efectos del calor extremo. Entre las principales recomendaciones destacan el consumo constante de agua, evitar bebidas alcohólicas y azucaradas, así como el uso de ropa ligera, gorra o sombrero, lentes de sol y protector solar.

Se aconseja evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, además aconseja permanecer en lugares frescos, ventilados y con sombra. Las autoridades también pidieron a la población estar alerta a síntomas como mareos, dificultad para respirar, cansancio extremo y confusión, que podrían indicar un golpe de calor. La Sesal advirtió que las altas temperaturas no solo incrementan los casos de golpes de calor, sino que también favorecen la aparición de otras enfermedades. Entre ellas destacan las enfermedades diarreicas agudas, debido a la proliferación de bacterias en alimentos y agua; así como el agravamiento de padecimientos respiratorios y cardiovasculares como asma, bronquitis crónica, neumonía, EPOC e insuficiencia cardiaca.