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Hondureños en albergue en Rusia se encuentran bien, según autoridades de la Cancillería

Siete hondureños viajaron a Rusia para realizar trabajos de agricultura, carpintería y denunciaron que los habían engañado y los reclutaron para la guerra

  • Actualizado: 08 de mayo de 2026 a las 14:59
Hondureños en albergue en Rusia se encuentran bien, según autoridades de la Cancillería

Las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores informaron que la embajada de Honduras en Rusia realizó visita al albergue y entregaron víveres.

FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores dieron a conocer que los hondureños albergados en Rusia, se encuentran en “buen estado de salud”.

A través de una nota de prensa, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional establece que respecto a la situación de los ciudadanos hondureños en la Federación de Rusia, “nuestra embajada realizó visitas de asistencia humanitaria los días 1 y 6 de mayo, durante las cuales se entregaron víveres al grupo y al albergue”.

“Los connacionales verificados se encuentran en buen estado de salud y colaboran con la iglesia local en labores agrícolas (siembra de papas)”, dice la nota.

Cancillería guarda silencio sobre el caso de hondureños reclutados en Rusia

“La iglesia ha reiterado que no existen problemas con su estadía. Señalan cierto grado de ansiedad por retornar (a Honduras); se espera que el retorno se concrete en las próximas semanas”, detallan las autoridades de la Cancillería de la República de Honduras.

“En relación con los dos hondureños que se encuentran bajo custodia de autoridades rusa, la embajada de Honduras, logró comunicación por videollamada con el señor José Sánchez, quien manifestó que se encuentra bien y desea permanecer trabajando”.

“Con el señor Óscar Arguijo, se han realizado llamadas y envíos de mensajes sin obtener respuesta hasta el momento”, dicen las autoridades.

Cinco hondureños escapan en Rusia tras denuncia de reclutamiento forzado

Destacan que “las autoridades rusas, han informado que no pueden proporcionar ubicación ni números de contacto de estas personas por motivos de seguridad del batallón, lo cual está contemplado en los contratos suscritos”.

Ante esa situación, “la Cancillería continuará dando seguimiento y actualizará oportunamente cualquier novedad a fin de garantizar la protección consular de nuestros compatriotas”.

Los hondureños fueron captados mediante anuncios en redes sociales que ofrecían empleo en áreas como albañilería, agricultura y fontanería. Sin embargo, según los testimonios, las condiciones cambiaron al llegar a Rusia.

Cinco de ellos, Yimi Alexander Baca, Marvin Sair Baca, Olvin David Banegas Palma, Ricardo Alfredo Banegas y Luis Alonso Dubón, lograron escapar. En tanto, José Sánchez y Óscar Armando Arguijo no pudieron huir y continúan retenidos, de acuerdo con los relatos.

Olvin David Banegas Palma explicó que el viaje fue facilitado por los reclutadores, quienes cubrieron gastos como pasaportes y boletos aéreos.

“Nos dieron facilidades de que nos pagaban los pasaportes... viajamos de Panamá a Bogotá, de Bogotá a París, de París a Estambul y luego a Moscú”, relató el 30 de abril.

El hondureño aseguró que, una vez en destino, fueron retenidos, despojados de sus documentos y vigilados constantemente. “Ya prácticamente no veníamos como personas de agricultores... lo único que querían era que formáramos parte de las fuerzas armadas”, afirmó.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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