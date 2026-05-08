Hondureños en albergue en Rusia se encuentran bien, según autoridades de la Cancillería

Tegucigalpa, Honduras.-Las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores dieron a conocer que los hondureños albergados en Rusia, se encuentran en “buen estado de salud”. A través de una nota de prensa, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional establece que respecto a la situación de los ciudadanos hondureños en la Federación de Rusia, “nuestra embajada realizó visitas de asistencia humanitaria los días 1 y 6 de mayo, durante las cuales se entregaron víveres al grupo y al albergue”. “Los connacionales verificados se encuentran en buen estado de salud y colaboran con la iglesia local en labores agrícolas (siembra de papas)”, dice la nota.

“La iglesia ha reiterado que no existen problemas con su estadía. Señalan cierto grado de ansiedad por retornar (a Honduras); se espera que el retorno se concrete en las próximas semanas”, detallan las autoridades de la Cancillería de la República de Honduras. “En relación con los dos hondureños que se encuentran bajo custodia de autoridades rusa, la embajada de Honduras, logró comunicación por videollamada con el señor José Sánchez, quien manifestó que se encuentra bien y desea permanecer trabajando”. “Con el señor Óscar Arguijo, se han realizado llamadas y envíos de mensajes sin obtener respuesta hasta el momento”, dicen las autoridades.