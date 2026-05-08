Cortes de energía para este sábado 9 de mayo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-Varios sectores de Honduras se verán afectados por los cortes de energía programados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
De acuerdo con el ente estatal, la interrupción del fluido eléctrico se deberá a los trabajos de mantenimiento que se llevan a cabo en estas zonas.
De 8:25 am a 4:15 pm en La Libertad, Comayagua
Los Anices, Dulce Nombre, Los Alpes, Las Lajas, El Robledal, Pata de Gallina, Quebrada Amarilla, El Hielo, San Andrés, Valle Bonito, El Jagual, Cabeceras, Palo de Agua, El Mango, La Laguna, El Mal Paso, Minas de Oro, Joya del Blanco, Valle Bonito, El Tránsito, Las Aradas, Pinares, La Libertad.
De 8:15 am a 4:15 pm en Comayagua, Comayagua
Bo. San Blas, Col. Brisas de Altamira, Bo. Santa Lucía, Bo. El Inva, Aguas de Comayagua, Aldea La Jaguita, El Paraíso, El Matasano, La Ceibita, El Sitio, El Ciruelo, Res. Manantial, Comayagua Golf Club, Instituto El Ihci, Escuela Bilingüe Saint John's.
De 8:15 am a 4:15 pm en Comayagua, Comayagua
Generadora Zinguizapa, Colonia Tres Caminos, Colonia Jardines de Capiro y Mira Valle, Residencial Los Geranios, Brisas del Valle, Colonia 10 de Mayo, Capensi, Residencial Los Pinos, El Volcán, La Oki, La Harris, Los Hornos, La Platanera, Buena Vista, La Guadalupe, La Sampedrana.
De 8:00 am a 4:00 pm en San Pedro Sula, Cortés
Col. La Puerta I y II, Aldea La Cumbre, Repetidoras de La Cumbre, Cadeca (Pollo Rey), Helipuerto, Conhsa Payhsa, Constructora Eterna, Chamelecón, Col. Villas San Juan, Col. Sabillón Cruz, Col. Fe Y Esperanza, Col. Los Zorzales, Col. San José, Col. San Jorge, Col. Morales I, II, III, IV, Col. Palmira, Col. Padilla, Aldea Chotepe, Col. San Juan, Promuca, Plan Maestro de Aguas, Terencio Sierra, Los Ángeles, España, La Bolsa, Col. Luz de Esperanza, Col. Santa Bárbara, 14 de Julio, La Montañita, Brisas del Canadá, Nena Hernández, Casetas de Peaje Sur, Lempira #1, La Ceibita.