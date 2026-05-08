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Cortes de energía para este sábado 9 de mayo en Honduras

Los cortes iniciarán a las 8:00 de la mañana y terminarán a las 4:00 de la tarde

  • Actualizado: 08 de mayo de 2026 a las 15:12
Cortes de energía para este sábado 9 de mayo en Honduras

Las cuadrillas de la ENEE realizarán trabajos de mantenimiento en las zonas afectadas.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.-Varios sectores de Honduras se verán afectados por los cortes de energía programados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

De acuerdo con el ente estatal, la interrupción del fluido eléctrico se deberá a los trabajos de mantenimiento que se llevan a cabo en estas zonas.

De 8:25 am a 4:15 pm en La Libertad, Comayagua

Los Anices, Dulce Nombre, Los Alpes, Las Lajas, El Robledal, Pata de Gallina, Quebrada Amarilla, El Hielo, San Andrés, Valle Bonito, El Jagual, Cabeceras, Palo de Agua, El Mango, La Laguna, El Mal Paso, Minas de Oro, Joya del Blanco, Valle Bonito, El Tránsito, Las Aradas, Pinares, La Libertad.

De 8:15 am a 4:15 pm en Comayagua, Comayagua

Bo. San Blas, Col. Brisas de Altamira, Bo. Santa Lucía, Bo. El Inva, Aguas de Comayagua, Aldea La Jaguita, El Paraíso, El Matasano, La Ceibita, El Sitio, El Ciruelo, Res. Manantial, Comayagua Golf Club, Instituto El Ihci, Escuela Bilingüe Saint John's.

De 8:15 am a 4:15 pm en Comayagua, Comayagua

Generadora Zinguizapa, Colonia Tres Caminos, Colonia Jardines de Capiro y Mira Valle, Residencial Los Geranios, Brisas del Valle, Colonia 10 de Mayo, Capensi, Residencial Los Pinos, El Volcán, La Oki, La Harris, Los Hornos, La Platanera, Buena Vista, La Guadalupe, La Sampedrana.

De 8:00 am a 4:00 pm en San Pedro Sula, Cortés

Col. La Puerta I y II, Aldea La Cumbre, Repetidoras de La Cumbre, Cadeca (Pollo Rey), Helipuerto, Conhsa Payhsa, Constructora Eterna, Chamelecón, Col. Villas San Juan, Col. Sabillón Cruz, Col. Fe Y Esperanza, Col. Los Zorzales, Col. San José, Col. San Jorge, Col. Morales I, II, III, IV, Col. Palmira, Col. Padilla, Aldea Chotepe, Col. San Juan, Promuca, Plan Maestro de Aguas, Terencio Sierra, Los Ángeles, España, La Bolsa, Col. Luz de Esperanza, Col. Santa Bárbara, 14 de Julio, La Montañita, Brisas del Canadá, Nena Hernández, Casetas de Peaje Sur, Lempira #1, La Ceibita.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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