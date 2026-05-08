Messi habla de su duelo con Cristiano Ronaldo: "Fue algo que la gente disfrutó"

A las puertas de disputar su sexto Mundial con Argentina , Lionel Messi habló acerca de su duelo particular con Cristiano Ronaldo, con quien no comparte una relación como tal, pero a pesar de ello guarda un profundo respeto con el astro portugués.

A lo largo de su trayectoria, los dos astros marcaron una época con su talento y establecieron récords que parecen imposibles de superar, dando pie así a una de las mayores rivalidades deportivas de todos los tiempos.

Miami, Estados Unidos.- Por más de una década, el mundo del fútbol estuvo eclipsado por dos nombres: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo .

"Es normal. Él estaba en el Real Madrid y yo en el Barcelona. Clásico, derbi, los dos peleando por títulos colectivos, individuales y la gente de fútbol siempre lo lleva a eso, a la competición, a elegir una cosa u otra, pero es algo normal que se genera en el ambiente del fútbol", declaró Messi en una entrevista para el podcast "Lo del Pollo".

"No deja de ser algo deportivo y que pasaba en ese momento, como hoy también comparan a los jugadores que hay, quién te gusta más o menos y la gente elige lo que le gusta y bueno, después en el camino se fueron consiguiendo tantas cosas importantes, tanto de su lado como por el mío, que hizo que la competencia sea más grande todavía", agregó.

Leo subrayó que la relación con CR7 siempre quedó dentro del terreno de juego y señaló que en la actualidad ambos se encuentran pasando por diferentes momentos en sus vidas.

"Siempre lo dijimos. Nunca tuvimos una relación porque nos cruzábamos poco, nos cruzábamos en partidos o en algún evento, alguna entrega de premio, que estábamos siempre peleando los dos a ver si ganaba él o ganaba yo, pero siempre (nos llevamos" 'rebien' y bueno, ahora estamos en diferentes momentos y etapas de la vida los dos, pero no dejo de ser deportivo y creo que fue algo grande, lo cual la gente disfrutó mucho", puntualizó Messi.