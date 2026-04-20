¡Efecto Messi! UE Cornellá pasa al Top 50 de los más seguidos de España

Tegucigalpa, Honduras.- Después de que se hiciera oficial que Lionel Messi sería el nuevo propietario del UE Cornellá, la vida del modesto club que milita en la tercera RFEF de España (quinta división) ha cambiado en un abrir y cerrar de ojos.
En cuestión de segundos, el equipo catalán pasó de ser solamente reconocido en Barcelona a convertirse en fenómeno mundial gracias a Messi y las redes sociales son una clara muestra de ello.
Antes del anuncio, la escuadra de la localidad de Llobregat tenía cerca de 40 mil seguidores en su cuenta de Instagram y parecía estar muy lejos de ser reconocido a nivel mundial, sin embargo, una noticia lo cambió todo.
Días después del anuncio de la llegada de Leo como propietario, los números del Cornellá se dispararon totalmente, hasta el punto de que ya acumula más de 635 mil seguidores en su cuenta de Instagram, colocándose ya entre los 50 más seguidos de España.
El efecto Messi en Cornellá es más evidente que nunca y hoy el club que fue la primera casa de varios futbolistas ya tiene "aficionados" alrededor del mundo.