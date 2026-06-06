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Estrella Roja de Danlí toca el cielo y asciende por primera vez a la Liga Nacional

Estrella Roja ocupará el lugar que dejó vacante en Liga Nacional el Victoria de La Ceiba

  • Actualizado: 06 de junio de 2026 a las 22:29
Estrella Roja de Danlí toca el cielo y asciende por primera vez a la Liga Nacional

Por primera vez en su historia el Estrella Roja jugará en la Liga Nacional.

Foto: David Romero - El Heraldo

Danlí, El Paraíso.- Estrella Roja de Danlí escribió la página más gloriosa de sus 42 años de historia al derrotar 4-1 al Hondupino en la gran final por el ascenso y asegurar por primera vez su presencia en la Liga Nacional de Honduras.

El conjunto de Danlí selló la hazaña en tiempos extras luego que el partido de ida, disputado en Trojes, finalizara con empate sin goles.

Estrella Roja de Danlí golea 4-1 a Hondupino y consigue el ascenso a Liga Nacional

La final de vuelta parecía inclinarse para Hondupino cuando al minuto 45 Cristian Willy Dereck sacó un potente derechazo para establecer el 1-0 y silenciar a la afición local.

Los jugadores de Hondupino terminaron hundidos tras la derrota.

Los jugadores de Hondupino terminaron hundidos tras la derrota.

(Foto: David Romero - El Heraldo )

Con el marcador en contra y el tiempo agotándose, Estrella Roja buscó la reacción hasta encontrar el empate al minuto 81 gracias a Edilson Gómez, quien definió dentro del área para enviar el encuentro al alargue.

Ya en los tiempos extras apareció la fortaleza del campeón. Al minuto 98, el argentino Nahuel Luna conectó de cabeza un centro de Edilson Gómez para consumar la remontada y colocar el 2-1.

Cuando Hondupino intentaba una última reacción, Frelys el "Cacique" López sentenció prácticamente la serie al minuto 119 tras dejar en el camino al portero Urbina y marcar el 3-1. Apenas un minuto después, Raúl Alejandro “Pájaro” Benítez puso la cereza al pastel con el definitivo 4-1.

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La noche tuvo además una carga emocional especial para el entrenador Óscar Isaula. El exfutbolista hondureño, recordado por haber defendido la camiseta de la Selección de Guatemala, condujo a su equipo al ascenso apenas horas después de haber despedido a su padre, cuyo sepelio se realizó este mismo sábado.

Entre el dolor familiar y la alegría deportiva, Isaula lideró una histórica conquista que permitirá al Estrella Roja sustituir al Victoria en la máxima categoría del fútbol hondureño y convertirse en un nuevo protagonista de la Liga Nacional.

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

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