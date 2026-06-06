Estrella Roja de Danlí toca el cielo y asciende por primera vez a la Liga Nacional

Danlí, El Paraíso.- Estrella Roja de Danlí escribió la página más gloriosa de sus 42 años de historia al derrotar 4-1 al Hondupino en la gran final por el ascenso y asegurar por primera vez su presencia en la Liga Nacional de Honduras. El conjunto de Danlí selló la hazaña en tiempos extras luego que el partido de ida, disputado en Trojes, finalizara con empate sin goles.

La final de vuelta parecía inclinarse para Hondupino cuando al minuto 45 Cristian Willy Dereck sacó un potente derechazo para establecer el 1-0 y silenciar a la afición local.

Con el marcador en contra y el tiempo agotándose, Estrella Roja buscó la reacción hasta encontrar el empate al minuto 81 gracias a Edilson Gómez, quien definió dentro del área para enviar el encuentro al alargue. Ya en los tiempos extras apareció la fortaleza del campeón. Al minuto 98, el argentino Nahuel Luna conectó de cabeza un centro de Edilson Gómez para consumar la remontada y colocar el 2-1.

Cuando Hondupino intentaba una última reacción, Frelys el "Cacique" López sentenció prácticamente la serie al minuto 119 tras dejar en el camino al portero Urbina y marcar el 3-1. Apenas un minuto después, Raúl Alejandro “Pájaro” Benítez puso la cereza al pastel con el definitivo 4-1.