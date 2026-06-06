No se vio en TV: ¿Messi le dio su camisa a algún catracho? El gesto de Rodrigo de Paul con seleccionado

Te presentamos las mejores imágenes que no se vieron en TV del amistoso entre Honduras y Argentina. ¿Messi le dio su camisa a algún catracho? El gesto de Rodrigo de Paul con seleccionado y exleyenda de la Bicolor en el estadio.
Honduras perdió 2-0 ante Argentina con goles de Lautaro Martínez y Giovanni Simeone, el primero fue mediante un penal que comentió Cristopher Meléndez.
Maynor Figueroa estuvo en el estadio viendo a su hijo Keyrol Figueroa, quien debutó en el segundo tiempo.
A Keyrol Figueroa también lo fue a ver su hermano menor Keyvan, que recientemente fue convocado a un campamento de la Sub15 de Estados Unidos.
La Bicolor no asustó a una Argentina que jugó a medio vapor y sin Lionel Messi.
Este hondureño le pidió la camiseta al defensa argentino Nicolás Otamendi, aunque no logró su objetivo.
Al final del partido algunos jugadores hondureños intercambiaron camiseta con los argentinos.
Lionel Messi no intercambió su camiseta con ningún hondureño, solo los saludó. Con David Ruiz tuvo un abrazo bastante efusivo ya que son compañeros en el Inter Miami.
Joseph Rosales logró intercambiar su camiseta con Rodrigo de Paul, futbolista del Inter Miami.
Tanto Rosales como de Paul ya se conocen al ser jugadores que militan en la MLS.