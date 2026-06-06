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No se vio en TV: ¿Messi le dio su camisa a algún catracho? El gesto de Rodrigo de Paul con seleccionado

Estas fueron las mejores imágenes que no se vieron en TV del amistoso entre Honduras y Argentina

  • Actualizado: 06 de junio de 2026 a las 21:05
No se vio en TV: ¿Messi le dio su camisa a algún catracho? El gesto de Rodrigo de Paul con seleccionado
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Te presentamos las mejores imágenes que no se vieron en TV del amistoso entre Honduras y Argentina. ¿Messi le dio su camisa a algún catracho? El gesto de Rodrigo de Paul con seleccionado y exleyenda de la Bicolor en el estadio.

Fotos: Carlos Pérez | Mauricio Ayala - El Heraldo
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Honduras perdió 2-0 ante Argentina con goles de Lautaro Martínez y Giovanni Simeone, el primero fue mediante un penal que comentió Cristopher Meléndez.

Fotos: Carlos Pérez | Mauricio Ayala - El Heraldo
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Maynor Figueroa estuvo en el estadio viendo a su hijo Keyrol Figueroa, quien debutó en el segundo tiempo.

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A Keyrol Figueroa también lo fue a ver su hermano menor Keyvan, que recientemente fue convocado a un campamento de la Sub15 de Estados Unidos.

Fotos: Carlos Pérez | Mauricio Ayala - El Heraldo
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La Bicolor no asustó a una Argentina que jugó a medio vapor y sin Lionel Messi.

Fotos: Carlos Pérez | Mauricio Ayala - El Heraldo
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Este hondureño le pidió la camiseta al defensa argentino Nicolás Otamendi, aunque no logró su objetivo.

Fotos: Carlos Pérez | Mauricio Ayala - El Heraldo
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Al final del partido algunos jugadores hondureños intercambiaron camiseta con los argentinos.

Fotos: Carlos Pérez | Mauricio Ayala - El Heraldo
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Lionel Messi no intercambió su camiseta con ningún hondureño, solo los saludó. Con David Ruiz tuvo un abrazo bastante efusivo ya que son compañeros en el Inter Miami.

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Joseph Rosales logró intercambiar su camiseta con Rodrigo de Paul, futbolista del Inter Miami.

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Tanto Rosales como de Paul ya se conocen al ser jugadores que militan en la MLS.

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