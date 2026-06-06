Estrella Roja vs Hondupino EN VIVO: Sigue la final de Liga de Ascenso EN DIRECTO

Danlí, El Paraíso.- El fútbol hondureño conocerá este sábado 6 de junio al nuevo inquilino de la Liga Nacional cuando Hondupino y Estrella Roja disputen la final de vuelta por el ascenso a la máxima categoría. El encuentro está programado para las 7:30 de la noche en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí, El Paraíso, donde ambos equipos buscarán romper la igualdad que dejaron en el primer duelo.

La serie llega completamente abierta después del empate 0-0 registrado en el partido de ida celebrado en el municipio de Trojes. Además del título, está en juego el ascenso a la Liga Nacional de Honduras, ocupando la plaza que quedó vacante tras la salida del Victoria. De persistir el empate en el marcador global al finalizar el tiempo reglamentario se disputarán tiempos extras y, de ser necesario, una tanda de lanzamientos penales para determinar al campeón y al equipo que obtendrá el ansiado ascenso.