Motagua vs Marathón EN VIVO: Hora y canal dónde ver final del fútbol hondureño EN DIRECTO

Tegucigalpa, Honduras.- El Motagua del español Javier López se enfrenta ante el Marathón, dirigido por el argentino Pablo Lavallén, por la gran final del torneo Clausura de la Liga Nacional. Este será su segundo duelo por el título, en la ida igualaron 1-1 en la cancha del estadio Morazán de San Pedro Sula, los azules se habían adelantado por John Kleber Oliveira vía penal, pero Brian Farioli en el último minuto.

Ahora todo se definirá en el Nacional José de la Paz Herrera, está programado para que de inicio a las 5:00 de la tarde. El Marathón encara su segunda final al hilo y va en busca de su décima copa, después de ganar la última en el 2018 bajo la batuta de del argentino Héctor Vargas, precisamente contra su rival de turno.

En las dos vueltas regulares del torneo Clausura, Marathón cerró en el quinto lugar con 27 puntos en 20 partidos, pero en el triangular se impuso ante el Real España y Olimpia. Lavallén, que asumió la dirección de Marathón en junio de 2025, busca en un segundo intento que su equipo levante la décima copa, lo que no pudo el año pasado, en el centenario de fundación del club ante el Olimpia. Motagua, que desde agosto de 2025 es dirigido por Javier López, quien sustituyó en el banquillo al argentino Diego Vázquez, finalizó en el segundo al cierre de las vueltas regulares con 39 enteros, uno menos que Real España.

En las triangulares dejó en el camino a Génesis, del portugués Fernando Mira, y a Olancho, dirigido por el colombiano John Jairo López. Los dirigido por López levantaron su última copa, la 19, en diciembre de 2024, venciendo en la final a Olimpia. Con el argentino Vázquez Motagua ganó seis campeonatos.

Hora y canal que transmite final del fútbol hondureño