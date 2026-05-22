Rubilio: "Quiero que la gente de Marathón entienda que quiero ser campeón"

La gran incógnita que circula entre los aficionados es cómo reaccionará el goleador si logra anotar el gol del campeonato en la capital. Lejos de esquivar la pregunta, Rubilio dejó claro que su compromiso actual es total con los colores verde y blanco de San Pedro Sula.

San Pedro Sula, Honduras. - Rubilio Castillo se encuentra en el ojo del huracán a las puertas del partido definitivo por el título de la Liga Nacional. Tras un intenso juego de ida que acabó 1-1, el atacante del Marathón abrió su corazón y habló sin filtros sobre lo que significaría coronarse campeones en Tegucigalpa, un escenario que conoce a la perfección, pero donde esta vez le tocará vestir una camiseta diferente frente a su antiguo equipo.

Sabíamos que en las finales se juega así, de manera muy pareja, independientemente de la cancha. Creo que tuvimos nuestras oportunidades en el primer tiempo, por ahí no pudimos conectarla y concretarla, pero en general creo que el equipo tuvo un buen rendimiento. He estado viendo el trabajo de Motagua y creo que para mí fue un penal lo que prácticamente definió el partido. Ellos también lo intentaron, incomodaron un poco, pero nosotros tratamos de llevar el juego. Simplemente, por el concepto del partido, creo que sacamos una victoria y vamos con otros aires a Tegucigalpa.

Tú hiciste dos jugadas, una de tijera y en la primera no alcanzaste...

Sí, así es. Yo, como nueve, obviamente trato de luchar y buscar la jugada. Por ahí no tuvimos quizás tanta fluidez en ataque, pero en las que tuvimos dejamos buenas sensaciones. También es virtud de ellos, que vinieron a pararse bien. Bueno, esperamos que en Tegucigalpa podamos concretar esas opciones.

A ver, Rubilio, estamos acostumbrados a verte del otro lado de la cancha. ¿Qué te generó ver a tus compañeros y tu camisa, más allá de que era una final y de lo profesional? Fue extraño verte ante Motagua, recuerdo que en la final lo mencionábamos. ¿Hoy tuviste sentimientos encontrados?

Obviamente fue lindo porque estás enfrente de tus compañeros y de un club en el que estuve prácticamente toda mi carrera. Siempre mantengo el respeto hacia ellos y hacia la institución. Pero ahora, debiéndome a Marathón, yo quiero que Marathón siempre gane, independientemente de cuál sea el club. Es respeto nada más, pero quiero que la gente de Marathón entienda que yo quiero que ganemos, sea contra Motagua o sea contra quien sea. Voy a intentar darlo todo; obviamente, esto dependemos de todos. Hoy tuvimos las oportunidades, lastimosamente no se concretaron.

La lesión de Alexis, ¿cuánto los golpea? Sabemos lo que es, una de las figuras del equipo y un jugador muy importante.

Lastimosamente pasó eso. Como se venía diciendo, habemos muchos jugadores que estamos en esa situación en la que nos estamos esforzando de más, pero todo por la ilusión de un campeonato con Marathón. No importa llegar hasta la última instancia por un compañero, una persona primero y un jugador que pelea y lucha por estos colores. Así que, bueno, esperamos en Dios que no sea tan grave y ahora toca pensar en su recuperación. Esto nos motiva aún más para ir a Tegucigalpa a intentar conseguir el título.

¿Cuánto hay que cambiar? Estadio azul repleto... ¿Te imaginas ese escenario el domingo y por qué no, marcando el gol del título?

Sí, así es. Obviamente sabemos que Motagua es una gran institución y no hay duda de que su gente va a ir a apoyar a su equipo. Pero nosotros estamos preparados para jugar en cualquier escenario, ya lo hemos demostrado. Hemos jugado allá contra los equipos de la capital, así que va a ser un lindo espectáculo. Siempre me manejo con respeto. Estoy muy agradecido con la gente de Marathón que fue la que me abrió las puertas, y tengo ese sentimiento de querer que esta copa se quede en casa porque nos lo merecemos, como hablamos en el camerino, por todo el esfuerzo que hemos hecho y por toda la hinchada que nos ha venido a apoyar. Que no quede en tela de juicio mi profesionalismo; independientemente de que no se ha dado el marcarle a Motagua, cuando se dé, esperamos que sea algo importante. Siempre trato de dar lo máximo para que eso suceda.

Sabor a revancha por las mismas circunstancias: empataron en la última final y ahora toca volver a cerrar en Tegucigalpa.

En el camerino lo tomamos como una linda oportunidad porque nosotros jugamos bien en cualquier cancha. Ya lo habíamos demostrado antes al jugar en Tegucigalpa contra ellos mismos. Es un duelo muy parejo, eso se sabe, así que estamos capacitados para jugar tanto aquí en el Morazán como en el Nacional. Una final es pareja; hoy ellos hicieron su trabajo y nosotros también intentamos generar fútbol. Quizá por tramos nos perdimos, pero nos volvimos a reencontrar y eso fue lo más importante. El partido definitivo creo que no va a ser la excepción.

Si el único gol del partido que haga a Marathón campeón lo hace Rubilio Castillo, ¿lo celebra o le pide perdón a la hinchada de Motagua? Me gusta que dices "soy muy profesional", pero ¿cómo resolver ese dilema?

Obviamente no sabría decírtelo ahora. Yo siempre he dicho que el respeto se lo doy a la afición de Motagua y a sus jugadores, nada más hasta ahí. Las terceras personas salen sobrando; creo que no merecen ese respeto porque se me calumnió y se me atacó de muchas formas. Pero estoy muy contento aquí. Creo que se habla más de lo que estuve allá, y lo que más importa es el presente con Marathón. Yo lo que quiero es que podamos salir victoriosos y levantar la copa.

Te ayudo un poquito: le pido perdón y después lo celebro viendo hacia algún palco por ahí...

No, para nada, tampoco voy a ir a buscar a nadie. Nosotros estamos mentalizados en que esta llave todavía está abierta, que podemos ir a hacer un gran partido. Quedamos con la motivación alta y sabemos que estas finales se juegan así.

Que se olvide eso de que en Tegucigalpa Marathón ya va perdiendo. Tú metiste una gran cantidad de goles en el Nacional y es tu casa; digamos, como decía Riquelme, es como el patio de tu casa.

Sí, obviamente jugué muchos partidos ahí y es lindo jugar en el Nacional. Es una linda prueba para nosotros porque ya la hemos afrontado y hemos sabido jugar ahí. Este grupo sabe lo que quiere, nos hemos mentalizado muy bien y vamos a tratar de ir muy concentrados a Tegucigalpa. Estamos enfocados y el ánimo está a tope. Hicimos un gran trabajo con aciertos y errores, pero siempre con la ilusión intacta de lograr lo mejor para Marathón.

Y hablando de esa ilusión, se te ve feliz en Marathón, en el presente como mencionaste. Se va a ilusionar este montón de gente que vino hoy a ver el Francisco Morazán.

Nos llevamos una ilusión. La gente hoy nos respaldó. En una final es muy raro que quede un marcador abultado; se buscaron e intentaron generar las opciones. Lo estamos dando todo, ya que no es fácil jugar cada tres días; el cansancio en las piernas se siente y eso es de valorar en este grupo. Que la afición de Marathón tenga la plena seguridad de que soy muy profesional. Busqué el gol hoy por todos los medios y no se pudo, pero vamos con toda la intención de ganar. Hay que sacar a Rubilio del foco y poner a Marathón primero; si tengo que hacer lo que tenga que hacer para que Marathón sea campeón, lo hago.

Te refieres a que no está al cien por cien Rubilio porque está dando un esfuerzo extra. ¿A qué porcentaje estás físicamente? ¿Tienes alguna molestia?

No, son cosas que pasan dentro del camerino. Nosotros, así como Alexis y varios jugadores, hemos venido resistiendo muchas cosas. A veces la gente no sabe eso, pero tratamos de dar el extra y aportar nuestro grano de arena. La misión es de todos. Yo por lo menos estoy bien y al final sé que viene la recompensa. Ahora solo toca pensar en la final, que es lo que más importa.