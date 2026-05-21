Reporte policial revela los escandalosos detalles del arresto de Britney Spears

A partir de las 9:00 de la noche, en la autopista 101 del condado de Ventura, California, un conductor anónimo marcó al 911 para reportar un vehículo que avanzaba a alta velocidad zigzagueando entre carriles. El BMW negro que describió la llamada pertenecía a Britney Spears, y lo que los agentes de la Patrulla de Caminos de California encontraron al detener ese auto forma ahora parte de un expediente que sacude de nuevo la historia de una de las artistas más seguidas del planeta.