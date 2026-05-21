¿Ángela Aguilar quiere convivir con Inti? Kunno la delata

El creador de contenido mexicano Kunno encaró a la prensa para defender, una vez más, a su amiga Ángela Aguilar ante las preguntas que han acaparado la conversación pública en torno al triángulo mediático que conforman la cantante, su esposo Christian Nodal y la artista argentina Cazzu.
En el centro de todo, como siempre, está Inti, la pequeña hija del sonorense que en los últimos meses ha sido involucrada, sin quererlo, en una disputa que va mucho más allá de los escenarios.
Ante la pregunta directa de si Aguilar buscaría acercarse a la niña, Kunno fue contundente: "Ángela es una persona llena de amor", y aseguró hablar desde su propia experiencia con la intérprete.
"Ella no tiene ningún problema con absolutamente nadie, como lo he dicho desde el inicio. Ella es una niña feliz", agregó el influencer.
Sus palabras llegaron en un momento especialmente tenso. Kunno dejó saber que la intérprete de "Qué agonía" estaría dispuesta a conocer a la menor, dejando de lado los conflictos que existen con la trapera argentina y Nodal.
"La niña no tiene nada que ver con los problemas de todos, nadie tiene una familia perfecta y nos toca simplemente ser lo mejor que podamos ser", señaló.
El posicionamiento del influencer no fue sencillo de sostener. Días antes de esta declaración, una fotografía publicada por el propio Kunno en sus redes sociales lo había envuelto en otra polémica. La controversia creció porque Kunno publicó una fotografía donde se muestra a Aguilar junto a él mientras coloreaban dibujos, pero rápidamente la atención se centró en el celular de la cantante, donde supuestamente aparecía una publicación reciente de Cazzu, lo que desató especulaciones sobre si la hija de Pepe Aguilar sigue de cerca los movimientos de la expareja de Nodal. Kunno negó cualquier intención detrás de la imagen y descartó que se tratara de algo más que comentarios maliciosos.
El escándalo de la foto se sumó a otro desliz del mismo influencer, igualmente involuntario. Mientras defendía a la popular pareja ante la prensa, Kunno aseguró no haber pisado el cuarto de la hija del cantante.
Sin embargo, el 4 de junio de 2025 el influencer publicó en su cuenta de Instagram y TikTok una fotografía tomada dentro de esa misma habitación, donde se distinguen con claridad los elementos decorativos que la identifican.
A pesar de las contradicciones que lo han perseguido, la lealtad de Kunno hacia la pareja no da señales de flaquear. "No puedo no estar para ella en esos momentos en los que, si la necesité, ella estuvo, y ahora voy a estar siempre", declaró el influencer.
Sobre Nodal como padre, el creador de contenido también tomó postura sin ambigüedades. "Yo lo quiero mucho y de lo que yo he visto y he escuchado cuando habla de su hija, es que la ama. Pues yo considero honestamente sí (es un buen padre), es una persona muy familiar, muy cariñosa", declaró Kunno.
El creador de contenido fue contundente al pedir que la hija de Nodal y Cazzu quede fuera de las polémicas. "La niña no tiene absolutamente nada que ver con los problemas de todos", sentenció Kunno ante los reporteros. Una frase que, en medio de tanto ruido, suena a lo más sensato que alguien ha dicho en este capítulo del culebrón más seguido del espectáculo latino.