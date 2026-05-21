¿Ángela Aguilar quiere convivir con Inti? Kunno la delata

El posicionamiento del influencer no fue sencillo de sostener. Días antes de esta declaración, una fotografía publicada por el propio Kunno en sus redes sociales lo había envuelto en otra polémica. La controversia creció porque Kunno publicó una fotografía donde se muestra a Aguilar junto a él mientras coloreaban dibujos, pero rápidamente la atención se centró en el celular de la cantante, donde supuestamente aparecía una publicación reciente de Cazzu, lo que desató especulaciones sobre si la hija de Pepe Aguilar sigue de cerca los movimientos de la expareja de Nodal. Kunno negó cualquier intención detrás de la imagen y descartó que se tratara de algo más que comentarios maliciosos.