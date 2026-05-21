Rosalía tiene su primera biografía no autorizada en inglés y es de un británico

Con el título "Rosalía: la creación de un icono pop moderno" y publicada por la editorial británica Michael O´Mara (aún sin traducción al español), la "biografía" reconstruye la historia de la cantante a partir de más de un centenar de artículos y entrevistas publicadas y tiene como objetivo principal acercar la figura de la catalana al público anglosajón, según explica su autor en una entrevista con EFE.