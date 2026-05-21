Silvio Larios: “No se está prohibiendo importación de cemento en Honduras"

El reglamento establece las especificaciones técnicas y los requisitos de etiquetado y registro que debe cumplir el cemento hidráulico comercializado en el país al tiempo de prevenir riesgos para la seguridad y la vida de las personas y su entorno, así como evitar prácticas que puedan inducir a error y engaño para proteger y salvaguardar el derecho de información de los consumidores .

En tal sentido, el gerente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), Silvio Larios, aseguró a EL HERALDO que “no se está prohibiendo la importación de cemento; hay normas que cumplir”.

El reglamento técnico hondureño materiales de construcción, cemento hidráulico, especificaciones técnicas, etiquetado y registro está contenido en el referido acuerdo publicado en el diario oficial La Gaceta con fecha 6 de mayo de 2026.

Tegucigalpa, Honduras.- Con la vigencia del acuerdo ministerial 027-2026 , importadores de cemento advirtieron de un aumento de precio en este producto vital para la construcción hasta la prohibición de traerlo del exterior, sin embargo, no es lo que contempla ese convenio.

¿Cuáles son los alcances de este nuevo reglamento en vigor?

En esencial se pide que se cumplan lo que son las normas internacionales American Society for Testing and Materials o Sociedad Americana de Pruebas y Materiales, ASTM, son varias normas que ya están establecidas y otra cosa que se pide aquí es el etiquetado obligatorio, incluir el nombre del producto, marca, año de fabricación, fechas de producción, envasado, lote, indicaciones de uso, conservación, contenido neto, fabricante, distribuidor, número de registro y domicilio. También el registro de empresas y productos que es obligatorio, tiene una vigencia y requiere de una documentación legal, técnica y ambiental, además de inspección de instalaciones por autoridades nacionales competentes.

¿Habrá prohibición a la importación de cemento con este reglamento?

No se está prohibiendo la importación de cemento o que se esté restringiendo de alguna manera, si se cumplen con las normas técnicas, lo mínimo que se tienen que cumplir entonces no se está pidiendo nada extraordinario o fuera de este mundo. Se está pidiendo que trabajemos de la manera correcta como debería de ser, que se venda el producto con la calidad indicada, con las normas técnicas ya establecidas.

¿Podría subir el costo del cemento ante el comunicado emitido por los importadores?

Eso es falso, creo que ellos (Importadores de Cemento de Honduras) que no se hagan los nuevos porque si se les ha invitado a la gente de Wan Peng y se hacen los sordos, tampoco que actúen ahorita como que no han sido incluidos o considerados; nosotros estamos buscando que haya mayor calidad, en tiempo y forma, en cantidad y calidad competencia, que hayan precios accesibles y que la competencia sea legítima. Que no vengan a cambiar las cosas o a querer desinformar que se está prohibiendo la importación, en ningún momento el documento lo dice. Hay normas técnicas que tenemos que cumplir, es parte de la evolución de la madurez que estamos logrando como industria de la construcción en Honduras.

¿Cuál es el comportamiento de la producción nacional de cemento?

Hay una tercera cementera que está participando de manera muy activa en el mercado y los invitamos a que se vuelvan productores nacionales, sería una lástima que esta gente empiece a hacerse para atrás, sino más bien esta es una oportunidad para mejorar, para que cumplan con las mejores prácticas, de estar envasando, registrando todo lo que se requiere.