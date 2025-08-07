¿Cuáles son las principales rutas marítimas de importaciones de Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- Varias son las rutas marítimas utilizadas para las importaciones de mercancías adquiridas por Honduras.

De los Estados Unidos de América y China proceden la mayoría de viajes directos a mayo de 2025, de acuerdo con una publicación del Banco Central de Honduras (BCH).

En el informe se precisa que "en el caso de las adquisiciones con origen de China también se emplearon rutas con escalas, siendo las principales: Estados Unidos de América, Panamá y México. Cabe señalar que dentro de las rutas principales también figuran algunas provenientes del continente europeo, destacando entre ellas las importaciones directas desde España".

"A las tensiones geopolíticas en algunas de las principales rutas se suman los nuevos aranceles, especialmente sobre el acero y el aluminio que elevan los costos en el sector marítimo. Esto afecta directamente a la construcción naval, las infraestructuras portuarias y el transporte de mercancías; como consecuencia los flujos comerciales tradicionales podrían verse alterados, reduciendo la demanda de servicios marítimos y generando impactos negativos para exportadores y consumidores a nivel global", subraya.

El BCH indica que no solo las tensiones geopolíticas del Medio Oriente tienen efectos indirectos sobre las rutas marítimas asociadas al comercio exterior, sino también del Este de Europa debido a que estos conflictos tienen efectos en el incremento de los costos de fletes hasta los precios de mercancías en las cadenas globales de valor.

Un total de 8,222.2 millones de dólares sumaron las importaciones de mercancías al quinto mes de 2025, reflejando un crecimiento interanual de 1.5% que equivale a 118.8 millones de dólares.