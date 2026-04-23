Gobierno y constructores acuerdan impulsar obras e inversión pública

Tegucigalpa, Honduras.-La industria de la construcción expresó su respaldo al plan del Gobierno orientado a ejecutar el Presupuesto General de la República 2026 con el objetivo de dinamizar la economía hondureña y reactivar proyectos de infraestructura.
El director ejecutivo de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), Silvio Larios, destacó los resultados de una reunión sostenida con el presidente Nasry Asfura, la cual —según afirmó— representa un paso para fortalecer la colaboración entre el sector público y la empresa privada.
De acuerdo con Larios, el encuentro permitió conocer la visión gubernamental para impulsar la ejecución presupuestaria, considerada clave para promover inversión pública, generación de empleo y crecimiento económico.
Luego de varios años sin diálogo directo con la Presidencia, representantes del sector construcción fueron recibidos durante los primeros meses de la actual administración, lo que marca la reanudación de espacios de comunicación entre ambas partes.
Durante la reunión también se abordó la continuidad de proyectos heredados de administraciones anteriores, los cuales han sido sometidos a procesos de revisión técnica y validación institucional.
“Ya no hay excusas, es momento de trabajar”, manifestó Silvio Larios al referirse al compromiso de avanzar en la ejecución de obras públicas durante 2026.
Entre las iniciativas mencionadas figuran proyectos de infraestructura estratégica, incluido el desarrollo del Corredor Turístico y otras obras en fase de diseño orientadas a fortalecer la conectividad nacional y generar empleo sostenido.
El representante gremial señaló que uno de los desafíos principales es garantizar la sostenibilidad financiera de los proyectos para evitar interrupciones en su ejecución.
Asimismo, destacó el diálogo técnico sostenido con instituciones del gabinete económico, así como con el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), enfocado en mejorar procesos y resolver obstáculos estructurales del sector.
Uno de los temas centrales fue la deuda acumulada con empresas constructoras. Según el gremio, se han cancelado más de 2,500 millones de lempiras, cifra que podría superar los 3,000 millones, reduciendo los compromisos pendientes.
Larios indicó que el mandatario se comprometió a continuar con los pagos restantes en el corto plazo para otorgar liquidez a las empresas y evitar la paralización de proyectos.
Las autoridades y representantes del sector acordaron mantener una ruta conjunta orientada a reactivar la inversión pública, fortalecer la planificación estatal y mejorar la eficiencia en la ejecución de obras.
Las intervenciones previstas incluyen carreteras, vivienda, mitigación de riesgos y proyectos productivos, con el propósito de impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de la población.
“Ya no hay excusas, ahora es momento de trabajar y garantizar la ejecución de proyectos que generen empleo”, afirmó.
Además, resaltó la apertura, señalando reuniones sostenidas con instituciones como el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) y la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), donde se han abordado soluciones técnicas para el rubro.
En cuanto a la ejecución, se confirmó que en 2026 se dará continuidad a proyectos heredados, mientras que el 2027 estará enfocado en mayor planificación, ordenamiento y eficiencia en la gestión pública.
Las obras contemplan desde megaproyectos hasta intervenciones comunitarias, incluyendo carreteras, vivienda, mitigación de riesgos y proyectos productivos, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de la población hondureña.