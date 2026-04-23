Gobierno y constructores acuerdan impulsar obras e inversión pública

Tegucigalpa, Honduras.-La industria de la construcción expresó su respaldo al plan del Gobierno orientado a ejecutar el Presupuesto General de la República 2026 con el objetivo de dinamizar la economía hondureña y reactivar proyectos de infraestructura. El director ejecutivo de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), Silvio Larios, destacó los resultados de una reunión sostenida con el presidente Nasry Asfura, la cual —según afirmó— representa un paso para fortalecer la colaboración entre el sector público y la empresa privada. De acuerdo con Larios, el encuentro permitió conocer la visión gubernamental para impulsar la ejecución presupuestaria, considerada clave para promover inversión pública, generación de empleo y crecimiento económico. Luego de varios años sin diálogo directo con la Presidencia, representantes del sector construcción fueron recibidos durante los primeros meses de la actual administración, lo que marca la reanudación de espacios de comunicación entre ambas partes.

Durante la reunión también se abordó la continuidad de proyectos heredados de administraciones anteriores, los cuales han sido sometidos a procesos de revisión técnica y validación institucional. “Ya no hay excusas, es momento de trabajar”, manifestó Silvio Larios al referirse al compromiso de avanzar en la ejecución de obras públicas durante 2026. Entre las iniciativas mencionadas figuran proyectos de infraestructura estratégica, incluido el desarrollo del Corredor Turístico y otras obras en fase de diseño orientadas a fortalecer la conectividad nacional y generar empleo sostenido. El representante gremial señaló que uno de los desafíos principales es garantizar la sostenibilidad financiera de los proyectos para evitar interrupciones en su ejecución. Asimismo, destacó el diálogo técnico sostenido con instituciones del gabinete económico, así como con el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), enfocado en mejorar procesos y resolver obstáculos estructurales del sector.