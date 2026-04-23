Medio millón habría pagado familia de pastor en Sulaco y aún así lo mataron

El funcionario añadió que las unidades antisecuestros ya seguían la pista del caso: “Consideramos nosotros que, como ya estábamos tras la pista a nivel de la unidad antisecuestros, ellos vieron que estábamos cerca y, debido a eso, lo trasladaron a esa zona inhóspita y le dieron muerte, a pesar de que hayan cobrado esa cantidad de dinero”.