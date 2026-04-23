Medio millón habría pagado familia de pastor en Sulaco y aún así lo mataron

El pastor y cafetalero Óscar Núñez fue encontrado muerto la mañana del jueves 22 de abril, luego de haber sido reportado como secuestrado en el municipio de Yorito, departamento de Yoro, en el norte de Honduras.
De acuerdo con reportes preliminares de medios locales, el cuerpo fue localizado en la aldea Agua Blanca, conocida como Ojo de Agua, en la jurisdicción de San José del Potrero, Comayagua.
Núñez había sido visto por última vez el pasado 20 de abril, cuando se dirigía a sus labores, lo que generó preocupación entre sus familiares y pobladores de la zona.
Durante su cautiverio, los captores exigieron el pago de cinco millones de lempiras a cambio de su liberación, lo que llevó a sus allegados a organizar una telemaratón en el que reunieron medio millón de lempiras para su rescate.
Un sobrino confirmó el fallecimiento mediante un mensaje en WhatsApp: “Gracias a todos por sus mensajes y llamadas, mi tío falleció. Les pedimos sus oraciones para que nos dé mucha fuerza”.
La Policía Nacional informó que había desplegado operativos para dar con el paradero del religioso. Sin embargo, pese a las acciones, su cuerpo fue hallado sin vida.
El subcomisionado César Ruiz indicó que las investigaciones continúan y apuntan a una estructura criminal conocida como “El Diablo”.
Por su parte, el portavoz policial Wilmer Mayes Ríos declaró en Noticieros Hoy Mismo: “Bueno, se supone, verdad, que ese es el cártel responsable, , en vista que ellos mismos se autodenominaron, ¿verdad?, que ellos fueron los que ejecutaron esta acción en contra de don Óscar Núñez”.
El funcionario añadió que las unidades antisecuestros ya seguían la pista del caso: “Consideramos nosotros que, como ya estábamos tras la pista a nivel de la unidad antisecuestros, ellos vieron que estábamos cerca y, debido a eso, lo trasladaron a esa zona inhóspita y le dieron muerte, a pesar de que hayan cobrado esa cantidad de dinero”.
Las autoridades sostienen que el grupo mantiene presencia en sectores de Yoro y zonas aledañas, por lo que han intensificado las operaciones para ubicar y capturar a los responsables.