Menor de Intibucá fingió ser secuestrada y asesinada para irse a vivir con su novio

El pasado 19 de abril, una menor de apenas 17 años, salió de su casa en Yamaranguila, Intibucá, con rumbo aparente a su centro educativo ubicado en la ciudad de La Esperanza. Sin embargo, nunca llegó a clases y tampoco regresó a su casa. ¿Fingió su secuestro? A continuación los detalles.
Según el reporte oficial emitido por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), horas más tarde, desde el propio número de la menor, comenzaron a llegar mensajes con un contenido escalofriante: decían que había sido secuestrada y asesinada, y advertían a sus seres queridos que desistieran de buscarla si no querían consecuencias.
La denuncia llegó de inmediato a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), que activó a su Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS). Agentes especializados desplegaron operativos simultáneos en los departamentos de Intibucá y Francisco Morazán.
A cuatro días de la desaparición, las autoridades dieron con el paradero de la adolescente. Fue localizada sana y salva en el caserío El Escarbadero, en el municipio de Lepaterique, Francisco Morazán, a decenas de kilómetros de su hogar.
No estaba retenida ni amenazada. Estaba acompañada de su pareja sentimental, un joven de 21 años residente en esa misma comunidad, con quien había decidido quedarse a vivir.
Al ser encontrada, la joven reconoció ante las autoridades que los mensajes los había enviado ella misma, de manera voluntaria, con un único propósito: que su familia dejara de buscarla.
Había tomado la decisión de abandonar tanto su hogar como sus estudios para irse a convivir con su novio, y no quería ser encontrada.
La DPI dio a conocer que, a pesar de que el caso no se trató de un hecho criminal externo, la acción de la menor tiene repercusiones legales.
La joven deberá enfrentar ahora un proceso administrativo y legal debido a la falsa alarma que movilizó a unidades élite de la policía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 529 del Código Penal.
Tanto la menor como su pareja de 21 años fueron remitidos ante las autoridades competentes para que se realice el procedimiento legal correspondiente.