De las pasarelas a morir a manos de su suegra: ¿Quién era Carolina Flores?

La joven madre y exreina de belleza mexicana, Carolina Flores Gómez, fue asesinada por su suegra el pasado domingo 19 de abril, así quedó evidenciado a través de un video que comenzó a circular en las redes ayer (miércoles) conmocionando a México entero. ¿Quién era y por qué terminó asesinada? A continuación los detalles.
Flores nació el 4 de abril de 1999 y comenzó a brillar desde temprana edad en el mundo del modelaje, un sueño que persiguió hasta ver sus primeros frutos a sus 18 años.
En 2017, Carolina se alzó con el título de Miss Teen Universe Baja California, representando con orgullo a su estado en el certamen nacional. Esa corona no solo fue un triunfo personal, sino el trampolín que consolidó su presencia en las pasarelas y le permitió construir una comunidad sólida en redes sociales.
Sin embargo, tras su etapa en los concursos de belleza, Carolina decidió dar un giro a sus prioridades. Se enfocó en la formación de un hogar, casándose con Alejandro Sánchez y convirtiéndose en madre de un pequeño que hoy apenas tiene ocho meses de edad.
La tragedia se desencadenó el pasado 15 de abril en un departamento de Polanco, Ciudad de México. Allí, la vida de la exreina fue arrebatada por su suegra, Erika Herrera, según quedó registrado en un video que ha conmocionado a la población mexicana.
La denuncia formal no se presentó hasta el 16 de abril, un día después del asesinato. Según relató Reyna Gómez Molina, madre de Carolina, su yerno justificó esta tardanza asegurando que necesitaba asegurar el cuidado del bebé antes de enfrentar a la justicia.
La forma en que Reyna se enteró de la muerte de su hija es digna de una película de terror. Eran las 13:35 horas del 16 de abril cuando recibió una llamada fragmentada de Alejandro desde la Fiscalía. “Me dijo que estaba muerta. Empecé a gritar y a lo lejos escuchaba una voz de mujer”, narró la desconsolada madre.
“Dime que la que está hablando es mi hija”, suplicó la madre de Carolina, a lo que Alejandro respondió: “No, señora, estoy en la fiscalía y me están hablando. Es que mi mamá le disparó”, confesó el esposo de la víctima.
La relación entre Carolina y su suegra siempre caminó sobre la cuerda floja. Aunque su madre describió los conflictos como “problemas comunes”, otras versiones indican que la tensión era insostenible. Se dice que Herrera acusaba a Carolina de separarla de su hijo, motivo por el cual la pareja se mudó de Ensenada a la capital.
La visita de Erika Herrera al departamento de Polanco coincidió con el fatal desenlace. Tras el ataque, Alejandro presuntamente se quedó solo con el cadáver de su esposa y su hijo. Según su testimonio, pasó esas horas grabando videos con instrucciones sobre cómo alimentar al bebé por si él resultaba detenido durante el proceso.
Actualmente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abierta la carpeta de investigación por feminicidio.
En el inmueble se recolectaron evidencias balísticas que coinciden con los 12 impactos que recibió la joven, mientras el nombre de Erika Herrera encabeza la lista de los más buscados.