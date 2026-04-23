De las pasarelas a morir a manos de su suegra: ¿Quién era Carolina Flores?

La forma en que Reyna se enteró de la muerte de su hija es digna de una película de terror. Eran las 13:35 horas del 16 de abril cuando recibió una llamada fragmentada de Alejandro desde la Fiscalía. “Me dijo que estaba muerta. Empecé a gritar y a lo lejos escuchaba una voz de mujer”, narró la desconsolada madre.