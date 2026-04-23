Injupemp cancela convenio y detecta transferencias millonarias

Tegucigalpa, Honduras.-El Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp) canceló un convenio interinstitucional firmado en 2023, tras identificar transferencias por más de 67.5 millones de lempiras durante la revisión de procesos administrativos. El acuerdo, suscrito con la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE) y la Secretaría de Salud (Sesal), tenía como objetivo la creación de centros especializados de atención en hospitales públicos a nivel nacional. Según la revisión realizada por la actual administración, los recursos eran administrados inicialmente por la SPE para el pago de personal médico, auxiliares de enfermería y la compra de equipo, a través de la Unidad Ejecutora de Proyectos de Brigadas Médicas.

Posteriormente, la gestión de estos fondos fue trasladada a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), bajo el modelo administrativo vigente en ese momento. Tras evaluar estos procesos y en línea con directrices del actual Poder Ejecutivo, el Injupemp decidió no dar continuidad al convenio. Como parte de las acciones posteriores, la institución inició un proceso de verificación e inventario de los bienes adquiridos mediante este esquema, en coordinación con las autoridades competentes. Las autoridades aseguraron que toda la documentación está disponible para los entes contralores e investigativos, en apego a la ley.

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