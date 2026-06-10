Precio del dólar hoy 10 de junio: lempira se devalúa nuevamente

Tegucigalpa, Honduras.- Para este miércoles 10 de junio de 2026, el tipo de cambio de referencia en la subasta de divisas del Banco Central de Honduras (BCH) se fijó en L26.6844 para la compra y L26.8178 para la venta, reflejando un leve aumento respecto al cierre del pasado martes 9 de junio de 2026, cuando se cotizó en L26.6719 y L26.8053, respectivamente. La variación representa un encarecimiento de 0.0125 diezmilésimo en la compra y 0.0125 diezmilésimo en la venta, manteniendo el deslizamiento sostenido del lempira frente al dólar en las últimas semanas.

¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?

El tipo de cambio de compra indica el valor al que los bancos y casas de cambio adquieren dólares de los clientes (agentes económicos y personas), mientras que el tipo de venta es el precio al que venden la divisa a los demandantes (importadores y personas). La diferencia entre el precio de compra y venta, que es equivalente al 0.05%, se conoce como comisión cambiaria y es aplicada por el Banco Central de Honduras.

¿Dónde y por qué comprar dólares en Honduras?