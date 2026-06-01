El dólar se encareció en 29 centavos de enero a mayo de 2026 en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La devaluación de la moneda nacional sigue de forma sostenida, pero con menor impacto interanual.
EL HERALDO constató de conformidad a datos del Banco Central de Honduras (BCH) que al quinto mes de 2026 el Tipo de Cambio de Referencia (TCR) pasó de 26.3737 lempiras a 26.6608 lempiras, es decir que reflejó 29 centavos de depreciación.
Durante enero pasado el comportamiento del deslizamiento del dólar frente al lempira fue de ocho centavos, luego se elevó a 12 centavos en febrero, mientras que para el tercer mes del año, marzo, fue de 18 centavos.
El ritmo de la devaluación siguió, pero atenuado por apreciaciones, por lo que se reportaron 22 centavos de encarecimiento para abril.
Al cierre de 2025 la depreciación del TCR sumó 99.27 centavos equivalente al 3.91%, informó este rotativo.
Variación interanual
Si bien la devaluación del tipo de cambio se mantiene al compararse con el mismo período de 2025 evidencia que es menor.
Del 2 de enero al 30 de mayo se registró una depreciación de la divisa de 60 centavos lo que implica 31 centavos menos respecto a similares fechas de 2026.
Un conjunto de medidas encaminadas a la eliminación de restricciones al acceso de divisas fueron implementadas por el BCH a partir de febrero de este año.
"La mayor oferta de dólares combinada con la normalización en la demanda de divisas ha permitido reducir fricciones en el mercado cambiario y moderar el ritmo de depreciación cambiaria", destacó el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria y crediticia del territorio hondureño.