El dólar se encareció en 29 centavos de enero a mayo de 2026 en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La devaluación de la moneda nacional sigue de forma sostenida, pero con menor impacto interanual.

EL HERALDO constató de conformidad a datos del Banco Central de Honduras (BCH) que al quinto mes de 2026 el Tipo de Cambio de Referencia (TCR) pasó de 26.3737 lempiras a 26.6608 lempiras, es decir que reflejó 29 centavos de depreciación.

Durante enero pasado el comportamiento del deslizamiento del dólar frente al lempira fue de ocho centavos, luego se elevó a 12 centavos en febrero, mientras que para el tercer mes del año, marzo, fue de 18 centavos.

El ritmo de la devaluación siguió, pero atenuado por apreciaciones, por lo que se reportaron 22 centavos de encarecimiento para abril.

Al cierre de 2025 la depreciación del TCR sumó 99.27 centavos equivalente al 3.91%, informó este rotativo.