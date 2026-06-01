Mundial 2026: Cuáles son las nuevas reglas y por qué hay cambios insólitos

“Cubrirse la boca cuando se habla durante una confrontación no es algo involuntario. No es algo que ocurra por accidente o por instinto. Un jugador lo hace porque decide hacerlo. Por tanto, si los jugadores saben que taparse la boca en ese tipo de situaciones constituye una infracción o una conducta que no se desea ver, esperamos simplemente que dejen de hacerlo. Es así de simple”, declaró.