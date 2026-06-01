Mundial 2026: Cuáles son las nuevas reglas y por qué hay cambios insólitos

El Mundial 2026 iniciará este 11 de junio en Ciudad de México, México, con el México vs Sudáfrica. Este será la primera Copa del Mundo con 48 selecciones y también habrá varios cambios en las reglas. ¿Cuáles son las novedades en la justa?
Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, se encargó de anunciar la reglamentación aprovechada por IFAB (International Football Association Board).
“Estas iniciativas van contra la discriminación, el intento de pérdida de tiempo, mejorar la relación con el jugador o la experiencia del aficionado”, dijo el exárbitro italiano.
“Nuestro objetivo es eliminar, en la medida de lo posible, las interrupciones del partido”, dijo Collina. “Ya introdujimos la regla de los 8 segundos para los porteros la temporada pasada y creo que estarán de acuerdo en que funcionó muy bien. Apenas se vieron saques de esquina concedidos por exceder ese tiempo”, apuntó.
Cuando un saque de banda se retrase deliberadamente por parte de un jugador, el árbitro lo indicará mediante gestos o incluso con un silbato. A partir de ese momento comenzará una cuenta de 5 segundos dentro de la cual el saque debe ejecutarse. Si el jugador no realiza el saque dentro de esos 5 segundos, el saque de banda será concedido al equipo rival.
En los saques de puerta, la cuenta atrás se reduce a 5 segundos. Si el saque de puerta no se ejecuta dentro de ese tiempo, se concederá un saque de esquina al equipo contrario.
Los jugadores que se tapan la boca para hablar con otros: “Lo que queremos es que los jugadores se abstengan de hacer eso”, apuntó Collina, declarando que es un tema “bastante sencillo en realidad”.
“Cubrirse la boca cuando se habla durante una confrontación no es algo involuntario. No es algo que ocurra por accidente o por instinto. Un jugador lo hace porque decide hacerlo. Por tanto, si los jugadores saben que taparse la boca en ese tipo de situaciones constituye una infracción o una conducta que no se desea ver, esperamos simplemente que dejen de hacerlo. Es así de simple”, declaró.
A discreción del árbitro, cualquier jugador que se tape la boca en una situación de enfrentamiento con un rival podrá ser sancionado con una tarjeta roja. Solamente, sin embargo, se habla de "situación de confrontación" y se refiere a taparse la boca con la mano, el brazo o la camiseta, explicó el exárbitro.
También se buscará reducir al mínimo la cantidad de protestas contra las decisiones arbitrales y el árbitro podrá sancionar con tarjeta roja a cualquier jugador que abandone el terreno de juego en señal de protesta por una decisión arbitral.
10 segundos para hacer el cambio: “También queremos limitar las interrupciones provocadas por las sustituciones”, explicó Collina. Una medida que ya han probado “con buenos resultados” en la MLS. Consiste en que los jugadores sustituidos deben abandonar el terreno de juego en un máximo de 10 segundos. Si no lo hacen, el sustituto solo podrá entrar en la siguiente interrupción del juego.
Si incumplen el plazo de 10 segundos para abandonar el campo, el cambio no se hace pero el jugador que iba a ser reemplazado sí deja el terreno de juego. Esa sustitución, ya en inferioridad numérica, solamente se podrá hacer en la primera interrupción tras un minuto de juego y no se podrá cancelar o modificar. Se mantiene... pero se hará más tarde. Existen excepciones, como lesiones o motivos de seguridad.
Se ha decidido ampliar las situaciones en las que el VAR puede intervenir. El VAR podrá recomendar una revisión al árbitro de campo cuando Una tarjeta roja directa resulte de una decisión claramente incorrecta en lo relativo a la segunda amarilla. Podrá corregirse esa segunda amarilla.
También se ha decidido ampliar las situaciones en las que el VAR puede intervenir cuando exista un caso de identidad equivocada (se amonesta o expulsa al jugador equivocado) y cuando se conceda incorrectamente un saque de esquina.
Cuando un jugador lesionado recibe atención médica en el terreno de juego por parte del médico o fisioterapeuta, deberá abandonar el campo y permanecer fuera durante un minuto antes de poder volver a entrar. Esto permite a los médicos evaluar mejor al jugador y darle tiempo para recuperarse. Existen excepciones específicas que aparecen en el reglamento de IFAB.