Cristian Castro y el lado oscuro de crecer siendo artista: "Tenemos cierto grado de autismo"

Ese matiz importa, y mucho. El Trastorno del Espectro Autista es una condición neurológica compleja que requiere evaluación clínica para ser diagnosticada, y que abarca un rango amplio de manifestaciones. Lo que Castro describe, la vida interior intensa, el aislamiento voluntario, la dificultad para conectar con los pares durante la infancia, puede coincidir con rasgos del espectro, pero también con otras formas de procesar el mundo que no necesariamente implican un diagnóstico. El propio cantante parece consciente de esa distinción y elige hablar desde la identificación emocional antes que desde la certeza médica.