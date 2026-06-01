Cristian Castro y el lado oscuro de crecer siendo artista: "Tenemos cierto grado de autismo"

El mundo interior de Cristian Castro siempre fue más grande que cualquier escenario. Antes de que su voz conquistara estadios con "Azul", hubo un niño que construía universos propios en silencio, lejos de los demás, encerrado en una dimensión imaginaria que él mismo describe con una honestidad que pocos artistas de su trayectoria se permiten.
Un video suyo que circula en plataformas digitales desde finales de mayo de 2026 puso de nuevo en primer plano unas declaraciones que el cantante mexicano había dado en un foro público, en las que habló sin filtros de su infancia, del aislamiento que la marcó y de la manera en que relaciona esa experiencia con el espectro autista.
En el testimonio, Castro relató que sus profesores escolares notaron un comportamiento retraído en él y sugirieron a su madre, la actriz y conductora Verónica Castro, que buscara apoyo psicológico y de otros especialistas.
"Mis maestros le recomendaban a mi madre que me llevara psicólogos, sociólogos, etcétera", recordó el intérprete. Lo que vino después fue, según él mismo ha contado en distintos momentos, una combinación de acompañamiento familiar y desarrollo artístico que terminó siendo su tabla de salvación.
Sobre el papel que jugó su madre en ese proceso, el cantante dijo que "ella con su gran cariño me ayudó a superar esta condición mía de sentirme en mi propio mundo". Esa figura materna aparece en su relato no como una figura de rescate dramático, sino como un sostén cotidiano que lo ayudó a transitar entre su mundo interior y el exterior sin perder ninguno de los dos.
Lo que hace que sus palabras trasciendan la anécdota personal es la forma en que Castro conecta esa experiencia con una reflexión más amplia sobre la creatividad.
"Sentirme aislado y creando yo una dimensión propia que definitivamente se podría confundir con un autismo", afirmó. Y fue más lejos al vincular esa sensibilidad con el oficio artístico en general: "Todos los artistas tenemos un cierto grado de autismo de alguna manera".
La aclaración es importante: en el video, Castro no afirma de forma directa tener un diagnóstico clínico de autismo ni menciona que algún especialista se lo haya confirmado.
Lo que expone es una percepción personal sobre su conducta y su mundo interior. En otras ocasiones, sin embargo, el cantante ha ido algo más lejos en su identificación con el espectro.
"Me siento identificado con el niño autista porque si no lo fui, tal vez lo sentí realmente", dijo en otro fragmento del mismo material.
Ese matiz importa, y mucho. El Trastorno del Espectro Autista es una condición neurológica compleja que requiere evaluación clínica para ser diagnosticada, y que abarca un rango amplio de manifestaciones. Lo que Castro describe, la vida interior intensa, el aislamiento voluntario, la dificultad para conectar con los pares durante la infancia, puede coincidir con rasgos del espectro, pero también con otras formas de procesar el mundo que no necesariamente implican un diagnóstico. El propio cantante parece consciente de esa distinción y elige hablar desde la identificación emocional antes que desde la certeza médica.
La infancia de Cristian Castro tuvo una paradoja evidente. Desde muy temprana edad participó en obras musicales, teatro, telenovelas y fue conductor de su propio programa de radio, y sin embargo, en paralelo a toda esa actividad pública, el niño que había detrás de los proyectos vivía replegado sobre sí mismo, construyendo historias que no compartía, romances imaginarios, canciones que solo él escuchaba. Según su propio testimonio, desde pequeño edificó una vida imaginaria en privado que no mostraba a nadie, y fue la música la que terminó funcionando como salida emocional. "Decidí cantar para liberarme", dijo.