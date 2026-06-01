HBO confirma el final definitivo de Euphoria tras tres exitosas temporadas

Después de siete años, tres temporadas y 26 episodios, Euphoria llegó oficialmente a su fin. La cadena HBO confirmó el cierre de la serie el mismo domingo por la noche en que se emitió el episodio final de la tercera entrega, titulado "En Dios confiamos", poniendo punto final a un relato que comenzó en junio de 2019 y que redefinió lo que la televisión por cable podía permitirse mostrar sobre la adolescencia estadounidense.
La confirmación llegó a través de Sam Levinson, quien habló en el Popcast, el podcast musical del New York Times.
El creador de la serie explicó que tenía pensado un desenlace diferente para Rue durante la huelga de guionistas de 2023, pero que la muerte de Angus Cloud ese mismo julio fue lo que terminó dando forma al final que los espectadores vieron en pantalla.
"En cuanto a la historia que nos propusimos contar, que es una historia sobre la adicción y sus consecuencias, esto se siente como el final para mí", dijo Levinson en la entrevista publicada en el New York Times horas después de que se emitiera el episodio. "Solo se sintió como el final honesto", agregó con sobriedad. "El final honesto es que personas como Rue no lo logran."
"Solo se sintió como el final honesto", agregó con sobriedad. "El final honesto es que personas como Rue no lo logran".
La muerte de Rue en el episodio final fue por sobredosis de Percocet adulterado con fentanilo, suministrado por el narco Alamo Brown como represalia al creer que ella trabajaba con la DEA.
En un estado de sedación profunda, Rue imaginó el reencuentro con su hermana, sus amigos y Fezco, personaje interpretado por el fallecido Angus Cloud.
La sombra de Cloud, quien murió en julio de 2023 a los 25 años por una sobredosis accidental, fue determinante en la recta final de la serie.
Levinson reveló en un segmento detrás de cámaras emitido por HBO que "el duelo por Angus impactó profundamente la temporada". Declaró que "no se puede contar hoy una historia sobre la adicción sin las consecuencias reales" y que "la mayoría de las personas no tiene una segunda oportunidad".
La secuencia en que Rue sueña con Fezco fue rodada con material inédito del actor, una decisión que convirtió el tributo en algo más parecido a una despedida que a un recurso dramático.
La noticia no sorprendió del todo a quienes seguían de cerca la producción. Zendaya había insinuado en varias entrevistas que creía que esta sería la última temporada. En abril pasado, cuando la conductora Drew Barrymore le preguntó directamente sobre el asunto, la actriz respondió con un escueto "creo que sí" y añadió que "ese cierre está llegando". Levinson, por su parte, reconoció en la alfombra roja del estreno de la tercera temporada que escribe cada entrega como si fuera la última, sin comprometerse con una cuarta.
También hubo un abismo de cuatro años entre la segunda y la tercera temporada, sumado a rumores de tensión creativa entre bambalinas, lo que alimentó durante largo tiempo la especulación sobre si la serie llegaría a su término.