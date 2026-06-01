HBO confirma el final definitivo de Euphoria tras tres exitosas temporadas

La noticia no sorprendió del todo a quienes seguían de cerca la producción. Zendaya había insinuado en varias entrevistas que creía que esta sería la última temporada. En abril pasado, cuando la conductora Drew Barrymore le preguntó directamente sobre el asunto, la actriz respondió con un escueto "creo que sí" y añadió que "ese cierre está llegando". Levinson, por su parte, reconoció en la alfombra roja del estreno de la tercera temporada que escribe cada entrega como si fuera la última, sin comprometerse con una cuarta.