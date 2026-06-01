Marilyn Monroe, la actriz que desafió Hollywood más allá del mito de la rubia

Se encontraba en el punto álgido de su carrera y tomó el riesgo de mudarse a Nueva York para estudiar con Lee Strasberg en el Actors Studio, decisión que, según Carman, "demuestra hasta qué punto estaba comprometida con su oficio". "Fue una actriz muy seria, incluso cuando interpretaba personajes que explotaban la imagen de la rubia ingenua", añadió la experta, destacando papeles como 'Some Like It Hot'.