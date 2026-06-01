Ileana Bográn donó el 60% de su hígado para salvar la vida de su esposo

Él dijo que no. No estaba dispuesto a ponerla en riesgo, pero su hermano mayor llamó a Bográn de todas formas y ella no deliberó demasiado. Llegó a Buenos Aires, se hizo los estudios y los resultados la habilitaban como donante. Sin embargo, los médicos encontraron una particularidad en la anatomía de su hígado que les impidió avanzar. Los médicos fueron directos y les dijeron que lo recomendable era regresar a Honduras para cuidados paliativos.