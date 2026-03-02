  1. Inicio
De 12 centavos fue devaluación acumulada del tipo de cambio del dólar

La compra de la divisa pasó de 26.3737 lempiras a 26.4932 lempiras en 41 fechas de la subasta del BCH y que equivale a 0.45% el encarecimiento

  • Actualizado: 02 de marzo de 2026 a las 15:13
El ritmo sostenido de la devaluación del lempira frente al dólar se ha atenuado por las apreciaciones reportadas al TCR.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El Tipo de Cambio de Referencia (TCR) continuó devaluándose hasta febrero de 2026 y acumuló los 12 centavos.

Así lo refleja el Banco Central de Honduras (BCH) al revisar el comportamiento de la subasta pública de divisas comprendida entre el 2 de enero al 27 de febrero, en específico 41 fechas.

De 26.3737 lempiras a 26.4932 lempiras pasó la compra del dólar desde inicios de enero al final del segundo mes del año equivalente al 0.45%.

EL HERALDO informó que durante enero pasado el tipo de cambio del dólar se encareció ocho centavos.

Mientras que al cierre de 2025 la depreciación del TCR sumó el 3.91% que en valores nominales correspondió a 99.27 centavos.

En comparación al primer bimestre del año pasado el deslizamiento del dólar frente al lempira tuvo un acumulado de 21 centavos, por lo que es menor en nueve centavos.

¿Qué requisitos eliminó el BCH para comprar dólares en la subasta?

