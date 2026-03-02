De 12 centavos fue devaluación acumulada del tipo de cambio del dólar

Tegucigalpa, Honduras.- El Tipo de Cambio de Referencia (TCR) continuó devaluándose hasta febrero de 2026 y acumuló los 12 centavos.

Así lo refleja el Banco Central de Honduras (BCH) al revisar el comportamiento de la subasta pública de divisas comprendida entre el 2 de enero al 27 de febrero, en específico 41 fechas.

De 26.3737 lempiras a 26.4932 lempiras pasó la compra del dólar desde inicios de enero al final del segundo mes del año equivalente al 0.45%.

EL HERALDO informó que durante enero pasado el tipo de cambio del dólar se encareció ocho centavos.

Mientras que al cierre de 2025 la depreciación del TCR sumó el 3.91% que en valores nominales correspondió a 99.27 centavos.

En comparación al primer bimestre del año pasado el deslizamiento del dólar frente al lempira tuvo un acumulado de 21 centavos, por lo que es menor en nueve centavos.