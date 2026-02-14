¿Cuál ha sido el comportamiento del tipo de cambio del dólar febrero 2026?

Tegucigalpa, Honduras.- Las fluctuaciones en el Tipo de Cambio de Referencia (TCR) del dólar persisten, sin embargo, son más las devaluaciones que las recuperaciones que se reportan.

De las 11 fechas de la subasta pública de divisas del Banco Central de Honduras (BCH) en nueve de ellas la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América ha tenido deslizamientos, mientras que solo en dos registró leves apreciaciones, constató EL HERALDO.

Del 2 al 16 de febrero el TCR pasó de 26.4635 lempiras a 26.5140 lempiras, una variación de un poco más de cinco centavos de lempira.

EL HERALDO informó que en enero de 2026 la depreciación del lempira frente al dólar fue de ocho centavos.

De las 21 subastas del primer mes del año en 12 se devaluó la divisa, en otras ocho fechas se recuperó y en una sola se mantuvo sin variación alguna.

Al cierre de 2025 el encarecimiento acumulado del TCR fue de 99.27 centavos equivalente al 3.91%.