¿A cuánto ascenderán los aumentos acumulados a los combustibles en DC?

Tegucigalpa, Honduras.- Los aumentos a los combustibles se mantienen de forma sostenida en el territorio hondureño previo al cambio de gobierno e indistintamente afectan el bolsillo de los consumidores.

Desde el pasado 19 de enero se viene reportando encarecimiento en la mayoría de los refinados del petróleo, a excepción del diésel y el Gas Licuado Propano (GLP) de uso vehicular, que empezaron a subir en las siguientes semanas.

EL HERALDO con base a las estructuras de precios publicadas por la Secretaría de Energía (Sen) a través de la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) contabilizó los acumulados que ha dejado a los carburantes durante los últimos septenarios esta tendencia alcista.

El queroseno es el producto que a partir de este lunes sumará un incremento de 7.85 lempiras por galón y se cotizará a 80.42 lempiras en el Distrito Central.

A 6.11 lempiras ascenderá la variación para la gasolina superior de 95 octanos al pasar de 98.25 lempiras a 104.36 lempiras en 27 días.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

Por su importancia comercial e industrial, el diésel también se ha visto afectado con subidas, pero desde el 26 de enero pasado, cuando reportó un costo de 84.38 lempiras, se adquirirá a 88.09 lempiras para el 16 de febrero, una diferencia de 4.64 lempiras.

La gasolina regular goza de un subsidio parcial extendido hasta el 30 de abril y alcanzará una elevación de 4.10 lempiras para tener un valor en bomba de 93.63 lempiras por galón.

Con tres ampliaciones seguidas que contabilizarán 62 centavos, el GLP vehicular tendrá un costo de 44.64 lempiras en las estaciones de servicio capitalinas.