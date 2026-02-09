¿Cuánto es el aumento acumulado de los combustibles en últimas semanas?

Tegucigalpa, Honduras.- Los aumentos a los combustibles se mantienen en el territorio hondureño previo a la asunción del gobierno de Nasry Asfura.
Tres de los refinados del petróleo registraron cuatro incrementos, por lo que desde el pasado 19 de enero se ve reflejada la propensión alcista.
El queroseno es el carburante que más se ha encarecido y en el Distrito Central pasó de 72.78 lempiras a 78.21 lempiras, una variación de 5.64 lempiras por galón, revisó EL HERALDO de conformidad con la estructura de precios publicada por la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) de la Secretaría de Energía (Sen).
En 3.67 lempiras se ha ampliado el costo en bomba de la gasolina superior de 95 octanos y para la segunda semana de febrero comprendida entre el 9 al 15 de este mes se comprará a 102.34 lempiras.
Otros incrementos
Hace cuatro semanas los conductores y dueños de automotores pagaban por el galón de gasolina regular 89.79 lempiras y ahora se cotiza a 92.16 lempiras, teniendo subidas de L2.37.
El diésel viene en ascenso desde el 26 de enero cuando se encontraba a 84.38 lempiras en las estaciones de servicio capitalinas, sin embargo, sumó elevaciones por 2.22 lempiras, siendo 86.60 lempiras su valor actual.
Con dos alzas de 37 centavos el Gas Licuado Propano (GLP) de uso vehicular se compra a 44.39 lempiras por los consumidores.
De más de dos lempiras fueron los últimos incrementos que experimentaron los carburantes tanto en Tegucigalpa como Comayagüela, argumentando factores geopolíticos al igual que efectos de las heladas en los Estados Unidos de América, principal vendedor de estos productos.