¿Cuánto es el aumento acumulado de los combustibles en últimas semanas?

Tegucigalpa, Honduras.- Los aumentos a los combustibles se mantienen en el territorio hondureño previo a la asunción del gobierno de Nasry Asfura.

Tres de los refinados del petróleo registraron cuatro incrementos, por lo que desde el pasado 19 de enero se ve reflejada la propensión alcista.

El queroseno es el carburante que más se ha encarecido y en el Distrito Central pasó de 72.78 lempiras a 78.21 lempiras, una variación de 5.64 lempiras por galón, revisó EL HERALDO de conformidad con la estructura de precios publicada por la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) de la Secretaría de Energía (Sen).

En 3.67 lempiras se ha ampliado el costo en bomba de la gasolina superior de 95 octanos y para la segunda semana de febrero comprendida entre el 9 al 15 de este mes se comprará a 102.34 lempiras.