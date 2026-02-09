  1. Inicio
  2. · Economía

¿Cuánto es el aumento acumulado de los combustibles en últimas semanas?

Tres de los refinados del petróleo de mayor consumo sumaron cuatro semanas de alzas consecutivas, no así el diésel y el gas vehicular

  • Actualizado: 09 de febrero de 2026 a las 12:46
¿Cuánto es el aumento acumulado de los combustibles en últimas semanas?

La tendencia creciente en los costos de los combustibles tienen un impacto y encarecen los productos de consumo popular al igual que servicios.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los aumentos a los combustibles se mantienen en el territorio hondureño previo a la asunción del gobierno de Nasry Asfura.

Tres de los refinados del petróleo registraron cuatro incrementos, por lo que desde el pasado 19 de enero se ve reflejada la propensión alcista.

El queroseno es el carburante que más se ha encarecido y en el Distrito Central pasó de 72.78 lempiras a 78.21 lempiras, una variación de 5.64 lempiras por galón, revisó EL HERALDO de conformidad con la estructura de precios publicada por la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) de la Secretaría de Energía (Sen).

En 3.67 lempiras se ha ampliado el costo en bomba de la gasolina superior de 95 octanos y para la segunda semana de febrero comprendida entre el 9 al 15 de este mes se comprará a 102.34 lempiras.

Subsidios a carburantes y energía cuestan L11,400 millones anuales al Estado de Honduras

Otros incrementos

Hace cuatro semanas los conductores y dueños de automotores pagaban por el galón de gasolina regular 89.79 lempiras y ahora se cotiza a 92.16 lempiras, teniendo subidas de L2.37.

El diésel viene en ascenso desde el 26 de enero cuando se encontraba a 84.38 lempiras en las estaciones de servicio capitalinas, sin embargo, sumó elevaciones por 2.22 lempiras, siendo 86.60 lempiras su valor actual.

Con dos alzas de 37 centavos el Gas Licuado Propano (GLP) de uso vehicular se compra a 44.39 lempiras por los consumidores.

De más de dos lempiras fueron los últimos incrementos que experimentaron los carburantes tanto en Tegucigalpa como Comayagüela, argumentando factores geopolíticos al igual que efectos de las heladas en los Estados Unidos de América, principal vendedor de estos productos.

¿Qué medidas se podrían aplicar para promover el ahorro de combustibles?

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias