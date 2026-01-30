¿De cuánto serán los aumentos a los combustibles este lunes en la capital?

Tegucigalpa, Honduras.- Por tercera semana consecutiva los conductores y dueños de automotores pagarán más por los combustibles.

La tendencia alcista en los refinados del petróleo se mantiene e iniciará el segundo mes de 2026 con aumentos para todos los carburantes.

En tal sentido, el queroseno tendrá la mayor variación al subir 1.89 lempiras en el Distrito Central, por lo que pasará a costar 75.70 lempiras por galón.

La gasolina superior de 95 octanos se encarecerá 98 centavos y su nuevo valor en bomba será de 100.62 lempiras, rebasando una vez más esta barrera.