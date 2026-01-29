Entre L1 y L1.39 han aumentado los combustibles en dos semanas de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- En dos semanas los combustibles acumularon incrementos entre 1.39 lempiras y el lempira.

Así lo constató EL HERALDO al sumar las cifras de las estructuras de precios publicadas por la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) adscrita a la Secretaría de Energía (Sen).

El mayor aumento lo registró la gasolina superior de 95 octanos al encarecerse 1.39 lempiras el galón.

De 1.24 lempira fue el alza que ha experimentado el queroseno a partir del 19 de enero pasado.

En el caso de la gasolina regular se ha elevado en un lempira en los últimos 15 días.

Para el próximo septenario se proyectan más subidas a los carburantes con la diferencia que al no seguir vigente el subsidio parcial para la gasolina regular y el diésel se trasladarán las variaciones al consumidor sin que se absorba la mitad de la ampliación.

Por otro lado, el Gas Licuado Propano (GLP) de uso vehicular descendió 62 centavos, mientras que el diésel tuvo primero una rebaja de tres centavos y luego se cotizó a 93 centavos más.