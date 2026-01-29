  1. Inicio
  2. · Economía

Entre L1 y L1.39 han aumentado los combustibles en dos semanas de 2026

Al no continuar con el subsidio parcial las variaciones al diésel y la gasolina regular se trasladarán por completo a los consumidores

  • Actualizado: 29 de enero de 2026 a las 15:19
La gasolina superior 95 octanos se mantiene aún por debajo de los L100 el galón, sin embargo, en el Distrito Central podría rebasar esa barrera para la primera semana de febrero.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- En dos semanas los combustibles acumularon incrementos entre 1.39 lempiras y el lempira.

Así lo constató EL HERALDO al sumar las cifras de las estructuras de precios publicadas por la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) adscrita a la Secretaría de Energía (Sen).

El mayor aumento lo registró la gasolina superior de 95 octanos al encarecerse 1.39 lempiras el galón.

De 1.24 lempira fue el alza que ha experimentado el queroseno a partir del 19 de enero pasado.

En el caso de la gasolina regular se ha elevado en un lempira en los últimos 15 días.

Para el próximo septenario se proyectan más subidas a los carburantes con la diferencia que al no seguir vigente el subsidio parcial para la gasolina regular y el diésel se trasladarán las variaciones al consumidor sin que se absorba la mitad de la ampliación.

Por otro lado, el Gas Licuado Propano (GLP) de uso vehicular descendió 62 centavos, mientras que el diésel tuvo primero una rebaja de tres centavos y luego se cotizó a 93 centavos más.

Subsidios a carburantes y energía cuestan L11,400 millones anuales al Estado de Honduras

Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

Ver más
