Gobierno ordena devolver pasaportes diplomáticos y oficiales otorgados indebidamente

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional emitió un comunicado oficial la tarde de este miércoles -18 de marzo- en el que instruye a exfuncionarios y exservidores públicos a devolver los pasaportes diplomáticos y oficiales que les fueron otorgados de manera indebida, conforme al Reglamento No.001-SG-2025.

De acuerdo con la disposición, los documentos deberán ser entregados a la Unidad de Pasaportes de la Cancillería a más tardar el próximo 27 de marzo.

La medida también aplica para quienes se encuentren fuera del país, quienes podrán realizar la devolución en la misión diplomática o consular hondureña más cercana, con el mismo plazo de entrega: 27 de marzo.