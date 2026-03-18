Gobierno ordena devolver pasaportes diplomáticos y oficiales otorgados indebidamente

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional emitió un comunicado oficial la tarde de este miércoles -18 de marzo- en el que instruye a exfuncionarios y exservidores públicos a devolver los pasaportes diplomáticos y oficiales que les fueron otorgados de manera indebida, conforme al Reglamento No.001-SG-2025.
De acuerdo con la disposición, los documentos deberán ser entregados a la Unidad de Pasaportes de la Cancillería a más tardar el próximo 27 de marzo.
La medida también aplica para quienes se encuentren fuera del país, quienes podrán realizar la devolución en la misión diplomática o consular hondureña más cercana, con el mismo plazo de entrega: 27 de marzo.
La Cancillería explicó que esta acción se fundamenta en la nulidad del reglamento bajo el cual se otorgaron dichos pasaportes, según lo establecido en el Acuerdo Ejecutivo No.002-SRECI-DSM-2026, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 13 de marzo de 2026.
Asimismo, se advirtió que, en caso de incumplir con la devolución dentro del plazo establecido, la Secretaría procederá a la cancelación de los pasaportes, los cuales quedarán sin vigencia para su uso.
La institución reiteró que esta medida forma parte del cumplimiento de la normativa vigente y busca regular el uso adecuado de documentos oficiales del Estado hondureño.